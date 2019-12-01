24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4008:1113:2115:5918:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. بركة ينتقد "بطء" وتيرة الإصلاحات أمام سرعة التحديات التكنولوجية (5.00)

  2. أخصائيون يبرئون فحم الشيشة من "الموت الأليم" (5.00)

  3. الطلبة يتصدرون موجات الاحتجاج بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا (5.00)

  4. إنعاش دوزيم (5.00)

  5. "الفراغ السّياسي والاجتماعي" يُطلق عنان تعبيرات احتجاجية شبابية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | وزير دفاع إسرائيل يصادق على حي استيطان جديد

وزير دفاع إسرائيل يصادق على حي استيطان جديد

وزير دفاع إسرائيل يصادق على حي استيطان جديد
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 01 دجنبر 2019 - 10:58

صادق وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الأحد، على مخطط لإقامة حي يهودي جديد في مجمع "سوق الجملة" بمدينة الخليل.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أنه سيتم هدم مباني السوق، في إطار أعمال إقامة الحي الاستيطاني الجديد، كما سيتم بناء متاجر، رغم أنه من المقرر أن الإبقاء على حقوق ملكية الفلسطينيين للممتلكات الموجودة بالطوابق الأرضية.

وبحسب الصحيفة فإنه من شأن موقع "الحي اليهودي الجديد" أن يوفر نوعا من التواصل الإقليمي بين المسجد الإبراهيمي وحي "أبراهام أفينو"، وهو ما سيؤدي إلى مضاعفة أعداد اليهود في المدينة.

وتم التوصل إلى القرار بعد مناقشات واسعة، على الخصوص، بين وزير الدفاع الاسرائيلي ومنسق الأنشطة الحكومية بالمنطقة، وإدارة الخدمة العامة وجهاز الاستخبارات الداخلية "شين بيت".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.