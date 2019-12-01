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كُتّاب وآراء
وزير دفاع إسرائيل يصادق على حي استيطان جديد
صادق وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الأحد، على مخطط لإقامة حي يهودي جديد في مجمع "سوق الجملة" بمدينة الخليل.
وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أنه سيتم هدم مباني السوق، في إطار أعمال إقامة الحي الاستيطاني الجديد، كما سيتم بناء متاجر، رغم أنه من المقرر أن الإبقاء على حقوق ملكية الفلسطينيين للممتلكات الموجودة بالطوابق الأرضية.
وبحسب الصحيفة فإنه من شأن موقع "الحي اليهودي الجديد" أن يوفر نوعا من التواصل الإقليمي بين المسجد الإبراهيمي وحي "أبراهام أفينو"، وهو ما سيؤدي إلى مضاعفة أعداد اليهود في المدينة.
وتم التوصل إلى القرار بعد مناقشات واسعة، على الخصوص، بين وزير الدفاع الاسرائيلي ومنسق الأنشطة الحكومية بالمنطقة، وإدارة الخدمة العامة وجهاز الاستخبارات الداخلية "شين بيت".