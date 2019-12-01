أمن هولندا: الدافع الإرهابي يغيب عن حادث لاهاي

هسبريس - رويترز

قالت الشرطة الهولندية، اليوم الأحد، إنه لا يوجد دليل على أن الرجل الذي ألقت القبض عليه للاشتباه بطعنه ثلاثة أشخاص، في لاهاي، كان لديه دافع إرهابي.

وأصيب ثلاثة صبية في الحادث، الذي وقع مساء الجمعة في شارع مكتظ بالمتسوقين، وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على مشتبه به، عمره 35 عاما، داخل مأوى للمشردين؛ وإنه خضع للاستجواب.

وأضافت شرطة لاهاي في بيان: "مبدئيا، لم نجد ما يشير إلى وجود دافع إرهابي وراء الحادث ... ولا يزال التحقيق جاريا لمعرفة الدافع فعلا".