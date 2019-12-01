24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4008:1113:2115:5918:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. بركة ينتقد "بطء" وتيرة الإصلاحات أمام سرعة التحديات التكنولوجية (5.00)

  2. أخصائيون يبرئون فحم الشيشة من "الموت الأليم" (5.00)

  3. الطلبة يتصدرون موجات الاحتجاج بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا (5.00)

  4. إنعاش دوزيم (5.00)

  5. طريقك إلى الشكر.. (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | أمن هولندا: الدافع الإرهابي يغيب عن حادث لاهاي

أمن هولندا: الدافع الإرهابي يغيب عن حادث لاهاي

أمن هولندا: الدافع الإرهابي يغيب عن حادث لاهاي
هسبريس - رويترز
الأحد 01 دجنبر 2019 - 18:45

قالت الشرطة الهولندية، اليوم الأحد، إنه لا يوجد دليل على أن الرجل الذي ألقت القبض عليه للاشتباه بطعنه ثلاثة أشخاص، في لاهاي، كان لديه دافع إرهابي.

وأصيب ثلاثة صبية في الحادث، الذي وقع مساء الجمعة في شارع مكتظ بالمتسوقين، وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على مشتبه به، عمره 35 عاما، داخل مأوى للمشردين؛ وإنه خضع للاستجواب.

وأضافت شرطة لاهاي في بيان: "مبدئيا، لم نجد ما يشير إلى وجود دافع إرهابي وراء الحادث ... ولا يزال التحقيق جاريا لمعرفة الدافع فعلا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.