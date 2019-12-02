أزمة سياسية تضع مستقبل بوليفيا على المحك

أليسون جاكسون من لاباز*

باتت الحياة صعبة وخطرة في بوليفيا بعد أسابيع من الاحتجاجات والمتاريس ونقص الطعام والوقود، ما تسبب في حالة من الغموض بالدولة اللاتينية الصغيرة، ودفع رئيسها، إيفو موراليس، إلى الاستقالة.

اندلعت أسوأ أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ أكثر من عقد نتيجة الانتخابات المثيرة للجدل في 20 أكتوبر، التي أعلن موراليس فوزه فيها، لكن جماعات المعارضة اتهمته بتزوير النتائج. وانتهى به الأمر إلى الاستقالة والانتقال إلى المكسيك.

وقُتل عشرات الأشخاص في أعمال العنف التي تلت ذلك، ما أدى إلى تعميق الانقسامات بين السكان الأصليين الموالين لموراليس والطبقتين الوسطى والثرية في المناطق الحضرية في بوليفيا.

وفي الوقت الذي تستعد فيه البلاد لإجراء انتخابات جديدة، تحدثت وكالة فرانس برس مع ثلاثة أشخاص عن الاضطرابات.

مرسيدس المتقاعدة

أمضت مرسيدس فيركوشيا وجيرانها، المسلحون بأنابيب معدنية ومجارف، عدة ليال في الدفاع عن منازلهم في إل ألتو، معقل الرئيس السابق.

تقول فيركوشيا، المنتقدة لموراليس وحزبه "حركة الاشتراكية"، إن "الإرهابيين" هددوا بإحراق منازلهم إذا لم ينضموا إلى التظاهرات ضد الرئيسة اليمينية الموقتة جانين أنييز، التي تولت السلطة بعد تنحي موراليس في العاشر من نوفمبر.

وقام حوالي 100 من الجيران بإغلاق شوارعهم الواسعة بأسلاك وإطارات محترقة. وتعين على أي شخص يريد الدخول الخضوع للتفتيش.

وقالت فيركوشيا (57 عاما) لوكالة فرانس برس من منزلها المتواضع: "كان علينا الخروج والبقاء خارجا حتى الثالثة صباحًا، طوال الليل تقريبًا، تحت المطر وفي مختلف الظروف". وأضافت أن تلك الفترة "أثرت عليّ نفسيا، وشعرت بأنني سجينة منزلي".

وتفضل فيروكوشيا، التي عملت سكرتيرة في حكومة لاباز المحلية حتى تقاعدت هذا العام، إجراء انتخابات جديدة، وتقول: "بعد الكثير من الكفاح، حققنا الديمقراطية ونشعر بالهدوء الشديد".

غروفر رائد الأعمال

غروفر كاردوزو، الذي يدير شركة لإنتاج الفيديو في لاباز، مؤيد قوي لموراليس. عمل في حملة الرئيس السابق الانتخابية عام 2005، وهو الآن قلق من أن تقوض الحكومة المقبلة إنجازات موراليس على مدى السنوات ال 14 الماضية.

ويريد كاردوزو من موراليس، الذي فر إلى المكسيك بعد أن خسر دعم قوات الأمن، أن يعود إلى بوليفيا ويضطلع بدور استشاري للجيل المقبل من قادة حزب الحركة الاشتراكية.

وقال كاردوزو (57 عاماً) لوكالة فرانس برس في مكتبه الضيق: "لا يمكننا أن ننكر ونتجاهل ما فعله (الحرس القديم) لصالح بوليفيا".

وتسببت الاحتجاجات والحصار منذ الانتخابات في تعطيل الحياة اليومية في لاباز، مقر الحكومة التي تعاني من نقص الغذاء والوقود.

وأضاف كاردوزو: "كانت الأسابيع الثلاثة أو الأربعة الماضية فظيعة. كان علينا أن نغير روتين عملنا وحياتنا". وعبر عن مخاوفه على مستقبل بوليفيا، قائلا: "أنا قلق للغاية بشأن المستقبل".

ايستيبان الطالب

بعد إدلائه بصوته لأول مرة، شعر إيستيبان غيلين (19 عامًا) بالغضب عندما أعلن موراليس، الذي حكم بوليفيا طوال حياة ايستيبان، فوزه بدون الذهاب إلى الدورة الثانية.

واتهمت جماعات المعارضة موراليس، الذي كان يسعى للحصول على ولاية رابعة، بالاحتيال لتجنب إجراء دورة ثانية من الاقتراع، ما أثار أسابيع من الاحتجاجات. وكان بينهم غيلين وطلاب آخرون من الجامعة البوليفية الكاثوليكية الخاصة في أحد أحياء الطبقة الوسطى في لاباز.

وقال غيلين لوكالة فرانس برس: "لم أحاول المطالبة بإطاحة الحكومة"، وأضاف: "كنا ندافع عن تصويتنا. كنا غاضبين جدا، وشعرنا كذلك بالإحباط والغضب والحزن".

وليلة بعد ليلة انضم غيلين وجماعته إلى آلاف المحتجين خارج المحكمة الانتخابية، وواجهتهم الشرطة بالغاز المسيل للدموع.

يقول غيلين خلال استراحة في حرم الجامعة: "الشيء الآخر الذي أغضبنا هو تقليلهم من شأن الشباب. ربما اعتقدوا أننا لن نهتم بالأمر كثيراً لأن هذه أول مرة ندلي فيها بأصواتنا".

وفي حين بات مستقبل بوليفيا على المحك، إلا أن غيلن متأكد من شيء واحد هو أن أنييز كانت محقة في ملء الفراغ الذي خلفه موراليس.

وحذر غيلين السياسيين الذين يخططون لخوض الانتخابات المقبلة من أنهم "إذا قرروا القيام بما فعله موراليس، سنتصدى لهم بشكل فعال".