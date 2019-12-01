24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|1
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:40
|08:11
|13:21
|15:59
|18:22
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد في المغرب
- مركز حقوقي يؤازر سكانا في مواجهة قائد بالرباط
- درك تزنيت يفكك عصابة متخصصة في السرقات
- نفاد أدوية السل يفتح "مواجهة ساخنة" بين حقوقيين ووزارة الصحة
- "المبادرة" تزيل "الجلالة" من عيون فقراء بوزان
بركة ينتقد "بطء" وتيرة الإصلاحات أمام سرعة التحديات التكنولوجية (5.00)
الطلبة يتصدرون موجات الاحتجاج بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا (5.00)
"الفراغ السّياسي والاجتماعي" يُطلق عنان تعبيرات احتجاجية شبابية (5.00)
- بنكيران: فرص الشغل موجودة في المغرب لكن "ماكايْنش اللّي يخدم" - (140)
- نادي الرجاء يفتتح دوري أبطال إفريقيا بهزيمة أمام الترجي في البيضاء - (133)
- برلماني يطالب بإلغاء تسمية عقد النكاح ويَعتبره إهانة للمرأة المغربية - (131)
- منصات رقمية تقطع الطريق أمام سماسرة الساعات الإضافية للعلوم - (66)
- وكيل الملك: ضبط مخدرات عند إيقاف مول الكاسكيطة - (65)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
العراق.. أول حكم بإعدام ضابط قتل متظاهرين
أصدرت محكمة عراقية، اليوم الأحد، حكما بالإعدام على ضابط في الشرطة أدين بقتل متظاهرين، في أول حكم من نوعه منذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية العارمة في البلاد قبل نحو شهرين، التي قتل فيها المئات.
وأفادت وسائل اعلام محلية، بأن محكمة استئناف "واسط"، حكمت بالإعدام على الضابط (ط.ج)، والسجن 7 سنوات على ضابط آخر بتهم قتل متظاهرين في تظاهرات سلمية خرجت في الأول من اكتوبر في محافظة واسط.
وفي محافظة النجف، تجددت الاشتباكات بين ميليشيات مسلحة والمتظاهرين الذي يحاولون اقتحام مرقد محمد باقر الحكيم، وتم استخدام الرصاص الحي في ساحة ثورة العشرين.
واستمرت المواجهات الليلية بين المتظاهرين وقوة حماية مرقد الحكيم في النجف، بعد فشل وساطة من شيوخ عشائر ورجال دين في المحافظة.
من جانبه، أعلن المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى، عبدالستار بيرقدار، اليوم، إصدار مذكرات توقيف بحق المعتدين على المتظاهرين في النجف.
وقال بيرقدار في تصريح صحفي، إن "الهيئة التحقيقية القضائية في محافظة النجف الأشرف أصدرت مذكرات قبض بحق المعتدين على المتظاهرين في المحافظة".
وفي كربلاء، قطع محتجون عددا من الطرق الرئيسية والتجارية وسط المدينة، من بينها طرق الضريبة وحي البلدية والجاير والسناتر ومجسر الضريبة.
كما خرجت تظاهرة طلابية كبيرة، حدادا على أرواح القتلى الذين سقطوا في النجف والناصرية.
وفي العاصمة بغداد، انطلقت مسيرات طلابية حاشدة وسط المدينة، باتجاه ساحة التحرير.
ومنذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة مطلع أكتوبر الماضي، سقط 418 قتيلا و15 ألف جريح، وفق إحصائيات أعلنت عنها هيئات حقوقية عراقية رسمية.
والغالبية العظمى من الضحايا هم من المحتجين الذين سقطوا في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران.
وطالب المحتجون في البداية بتأمين فرص عمل وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، قبل أن تتوسع الاحتجاجات بصورة غير مسبوقة، وتشمل المطالب رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد. د/