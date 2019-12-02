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الرئيسية | خارج الحدود | الدنمارك تنتهي من إقامة سياج حدودي مع ألمانيا

الدنمارك تنتهي من إقامة سياج حدودي مع ألمانيا

الدنمارك تنتهي من إقامة سياج حدودي مع ألمانيا
هسبريس - د.ب.أ
الاثنين 02 دجنبر 2019 - 13:39

أكملت الدنمارك إقامة سياجها المثير المثيرة للجدل على طول الحدود مع ألمانيا، اليوم الاثنين، مبررة ذلك بـ"محاولة وقف انتشار حمى الخنازير الإفريقية".

وسوف يتم وضع الجزء الأخير من السياج، الذي يبلغ ارتفاعه مترا ونصف المتر، بالقرب من معبر "سوفيدال" الحدودي، لتكتمل إقامة السياج بعد نحو 10 أشهر من العمل.

ويمتد السياج بطول 70 كيلومترا، من بحر البلطيق إلى بحر الشمال، على طول الحدود بين البلدين.

يشار إلى أن الحمى ليست خطرة على البشر، لكنها دائما ما تكون قاتلة للخنازير، ولا يوجد لقاح لحماية الحيوانات من المرض الفتاك.

وتم تسجيل حالات إصابة بحمى الخنازير الإفريقية في عدة مناطق من أوروبا الشرقية، بما فيها بولندا.

ومع ذلك فإن الكثير من السكان في منطقة الحدود الألمانية الدنماركية يتمتعون بعلاقات وثيقة مع جيرانهم، ويصفون السياج بأنه مزعج ورمز للعزلة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - متابعة الاثنين 02 دجنبر 2019 - 14:25
اشجاب الخنازير الافريقية للحدود الدنماركية الألمانية ولا كل شي خطير كيسميوه على أفريقيا سبحان الله فهاذ الاروبيين وسؤال واش متر ونص هي الي غادي تحميهم من حمى الخنازير ولهاذ الدرجة خايفين على خنازيرهم
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2
2 - مغربي حتى نخاع الاثنين 02 دجنبر 2019 - 14:33
كل ما هو قبيح اصله من افريقيا التي نهبتم و مازلتم تنهبون كل ما هو جميل فيها هل توجد خنازير في افؤيقيا اكتر من اروبا و اما في ارهاب اد كان مسلم ادن ارهابي اما غير مسلم ادن مريض نفساني بغيت نعرف اش دارو مع لي دار فاجعة نيوزيلاندا ؟
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