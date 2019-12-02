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الديوان الملكي ينعي الأمير متعب في السعودية
الاثنين 02 دجنبر 2019 - 14:41
أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الاثنين، وفاه الأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود.
وقال المصدر، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية، إن "صلاة الجنازة على الفقيد ستقام يوم غد الثلاثاء؛ بعد صلاة العشاء بالمسجد الحرام في مكة المكرمة".
أمراء من الأسرة الحاكمة ومواطنون سعوديون نعوا الأمير متعب بن عبد العزيز، الذي وافته المنيه عن عمر ناهز الـ 88 عاما، وهو أحد أبناء الملك عبد العزيز آل سعود، والأخ غير الشقيق للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.