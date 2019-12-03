الإمارات المتحدة تخلد العيد الوطني الـ48 باستحضار "إرث الأولين"

هسبريس من الرباط

خلدت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الإثنين، الذكرى الثامنة والأربعين لاتحاد الإمارات السبع، وذلك عبر تظاهرات احتفالية عمت جميع أرجاء البلاد.

الاحتفال الرسمي حضره الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وأولياء العهود، ونواب الحكام، والشيوخ، وضيوف الدولة.

الاحتفال الرسمي أقيم في ملعب مدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي، واختير له شعار "إرث الأولين"، برعاية خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات العربية المتحدة، وعرف مشاركة السلطان عبد الله ابن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا، ورمضان قاديـروف، رئيـس جمهورية الشـيشان، وأرمين سركيسيان، رئيس جمهورية أرمينيا.

كما سلط الاحتفال الرسمي هذا العام الضوء على الموروث الخالد للأجداد والقيم الراسخة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال قصص رويت على ضوء القمر وتناولت قيم الشجاعة والإباء والحكمة والصبر والأمل التي تحلى بها القدامى وأناروا بها مسيرة أبناء الوطن نحو المستقبل.

وجسد نحو 900 عارض هذه القصص وما تحمله من قيم وعبر على منصة أنشئت خصيصا للعرض على مساحة 10 آلاف متر مربع، وذلك أمام جمهور كبير ضم 20 ألف شخص.

وتترجم تلك المناسبة مسيرة الاتحاد التي امتدت عبر عقود وحفلت بالأحداث والمهام والإنجازات التي رسم ملامحها الأولى وأرسى دعائمها القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وكتب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "‏في ذكرى تأسيس اتحادنا.. تحية شكر وعرفان إلى كل من وضع لبنة في بناء صرح وطن الوفاء، إلى كل من بذل الجهد والفكر من أجل تقدم الإمارات وتطورها، إلى كل من ضحى بدمه وروحه لعزة هذا الوطن واستقراره"، مضيفا: "وحدتنا هي السياج الذي حمى دولتنا وستظل الحصن لسيادتنا ومكتسباتنا".