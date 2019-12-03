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الرئيسية | خارج الحدود | دراسة: جودة التعليم تخدم مستقبل الاقتصاد الصيني

دراسة: جودة التعليم تخدم مستقبل الاقتصاد الصيني

دراسة: جودة التعليم تخدم مستقبل الاقتصاد الصيني
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 15:30

تفوق الطلاب الصينيون على أقرانهم في كل الدول الأخرى التى شملها استطلاع يتعلق بالتعليم شمل القراءة والرياضيات والقدرات العلمية، مما يؤكد استمرار توفر قوة اقتصادية للمستقبل.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن الدراسة، التي اجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وشملت طلاب في عمر 15 عاما من أنحاء العالم، خلصت إلى أن مدن بكين وشنغهاي وغيانغسو وتشيجيانغ تفوقت في العلوم والرياضيات، حتى مع انخفاض مستوى دخل الأسرة فيها عن مستوى الدخل فى الدول الأخرى الأعضاء فى المنظمة..

وقال الأمين العام للمنظمة أنجيل جوريا: "جودة مدارسهم اليوم سوف تغذي قوة اقتصادياتهم فى المستقبل".

وسلطت دراسة بيزا ( برنامج التقييم الدولى للطلاب) ، التي شملت 600 ألف طالب في 79 دولة، الضوء على صعوبة تحسين التعليم.

وقال جوريا " من المثير للأسف أن معظم دول المنظمة لم تشهد بالكاد أي تحسن في أداء طلابها منذ بداية إجراء دراسة بيزاعام 2000".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - عباس فريد الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 15:57
وفي بعض البلدان تعتبر جودة التعليم خطر يهدد سلطة ومصالح لوبي التحكم ويعمل على افشال التعليم باستعمال مختلف الوسائل والإجراءات لجعل التعليم لا يفيد في شيء لكي لا يهدد مصالح سلطة التحكم !
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