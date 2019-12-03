دراسة: جودة التعليم تخدم مستقبل الاقتصاد الصيني

هسبريس ـ مُتابعة

تفوق الطلاب الصينيون على أقرانهم في كل الدول الأخرى التى شملها استطلاع يتعلق بالتعليم شمل القراءة والرياضيات والقدرات العلمية، مما يؤكد استمرار توفر قوة اقتصادية للمستقبل.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن الدراسة، التي اجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وشملت طلاب في عمر 15 عاما من أنحاء العالم، خلصت إلى أن مدن بكين وشنغهاي وغيانغسو وتشيجيانغ تفوقت في العلوم والرياضيات، حتى مع انخفاض مستوى دخل الأسرة فيها عن مستوى الدخل فى الدول الأخرى الأعضاء فى المنظمة..

وقال الأمين العام للمنظمة أنجيل جوريا: "جودة مدارسهم اليوم سوف تغذي قوة اقتصادياتهم فى المستقبل".

وسلطت دراسة بيزا ( برنامج التقييم الدولى للطلاب) ، التي شملت 600 ألف طالب في 79 دولة، الضوء على صعوبة تحسين التعليم.

وقال جوريا " من المثير للأسف أن معظم دول المنظمة لم تشهد بالكاد أي تحسن في أداء طلابها منذ بداية إجراء دراسة بيزاعام 2000".