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الرئيسية | خارج الحدود | ثروة الدكتاتور موغابي تحبس الأنفاس في زيمبابوي

ثروة الدكتاتور موغابي تحبس الأنفاس في زيمبابوي

ثروة الدكتاتور موغابي تحبس الأنفاس في زيمبابوي
هسبريس - رويترز
الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 12:35

قالت صحيفة هيرالد المملوكة للدولة في زيمبابوي إن رئيس البلاد الراحل روبرت موغابي ترك ثروة تقدر بعشرة ملايين دولار، وبعض الأملاك في العاصمة، لكنه لم يترك وصية للمستفيدين من الميراث.

وظلت ثروة موغابي لسنوات طويلة محل تكهنات مواطني زيمبابوي، حيث يعتقد الكثيرون منهم أن الرئيس الراحل كدس ثروات طائلة خلال فترة بقائه في السلطة؛ التي امتدت 37 عاما وانتهت بإسقاط دكتاتوريته.

وذكرت الصحيفة التي نشرت قائمة التركة أن بونا تشيكوري، ابنة موغابي، كتبت إلى رئيس المحكمة العليا سعيا لتسجيل تركة والدها التي تشمل عشرة ملايين دولار في بنك محلي، وأربعة منازل في هاراري وعشر سيارات، ومزرعة ومنزله القروي وحديقة.

ومن بين الأملاك المذكورة منزل فخم يعرف باسم "بلو روف"، في ضاحية فاخرة بالعاصمة، حيث كان يعيش موغابي.

ولا تشمل القائمة عددا من المزارع التي أشارت تقارير إلى أن موغابي كان يملكها، ولا شركة لمنتجات الألبان كان يديرها مع زوجته جريس، ولا أية أملاك خارج زيمبابوي.

وقالت صحيفة هيرالد إن تيرانس حسين، محامي موغابي، طلب من المحكمة أيضا تسجيل التركة، قائلا إنه والعائلة لم يتوصلا إلى أي ممتلكات أخرى للرئيس الراحل الذي فارق الحياة في شتنبر الماضي.

وينص القانون في زيمبابوي على أن تذهب تركة أي متوفى لا يترك وصية إلى زوجته وأبنائه.

وكتب حسين في خطاب للمحكمة العليا ،نشرته صحيفة هيرالد، "حتى الآن لم نتمكن من التوصل إلى وصية، لكننا أرسلنا طلبات لشركات محاماة أخرى رغم أن أفراد العائلة ليسوا على علم بوجود أية وصية".

وكانت برقية دبلوماسية للسفارة الأمريكية في هاراري عام 2001، نشرها موقع ويكيليكس، أشارت إلى مزاعم بأن موغابي يملك أصولا بأكثر من مليار دولار في زيمبابوي وخارجها، لكنها قالت إنه لا توجد معلومات يمكن الاعتماد عليها في هذا الصدد.

وأشار خلاف قانوني عام 2014، بخصوص منزل بقيمة خمسة ملايين دولار في هونغ كونغ، إلى أن عائلة موغابي تشتري ممتلكات في الخارج؛ لكن الحكومة قالت إنها تملك المنزل.

وألمح إمرسون منانجاجوا رئيس زيمبابوي، الأسبوع الماضي، إلى أن عائلة موغابي تملك عددا من المزارع في البلاد، مضيفا أن الحكومة ستترك لهم مزرعة واحدة فقط؛ بموجب القوانين التي تحد الملكية الزراعية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - تطواني حر الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 12:55
10 ملايين دولار تحبس الأنفاس !!! ماذا عن من يملك 5.7 مليار دولار ؟؟
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48
2 - mayssa الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 12:59
وكان غير خدا هد الثروة كلها معاه علاش مخليها. رؤساد العرب مسقيين بنفس المغرفة يا سبحان الله
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7
3 - Mohamed الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 13:17
على هذا موغابي يعتبر شريفا مادام يملك 10 ملايين دولار فقط في صورة أملاك عقارية و مزارع بعد ان حكم البلاد لحوالي 4 عقود مع ان معظم ثروته
هناك حكام عرب راكموا ثروات بمليارات الدولارات منهم محمود عباس التي قدرت ثروته بأكثر من 100 مليون دولار مع انه يرأس بلدا يقع تحت وطاة الاحتلال و الحصار...
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16
4 - بوكاديوس الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 13:24
الجمل لا يرى الا حدبة جمل اخر فما هي ثروة حكامنا من اموال مكتنزة في المغرب و خارجها في كل دولة اوربية حسابات حتى باناما ملؤها بالحسابات تهرب ضريبي اثراء غير قانوني والقانون يقول لا لجمع السلطة بالثروة فالدستور عبارة عن قوانيين وبنود تطبق على الفقير اما الغني واصحاب النفود لا يعترفون لا بالقانون ولا الشعب والبلاد بالنسبة لهم عبارة عن مزرعة
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10
5 - Passager الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 13:33
Quelle est la raison de l'inventaire des biens de ces tyrans qu'après leur mort? Pourquoi la propriété du Gaid, l'homme fort en Algérie et de ses fils, ne serait-elle pas dépouillée avant sa mort? Peut-être Mugabe et ses amis tyrans rachètent-ils la publication de leur inventaire immobilier, jusqu'a qu’ils tombent ou périssent.
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6 - احمد الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 13:52
هذا هو نفسه الذي ظل يدافع بشراسة عن البوليزابلو لتقرير المصير الوجه اللي يحشم عليه مكاينش نهائيا في خطاباته كان يقول كلاما اكبر منه هذه الثروة لابد ان تعود بقوة القانون لخزينة الدولة لانها مسروقة
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7 - لطفي الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 13:54
10 ملايين دولار فقط في مدة 37 سنة . انها ثروة بسيطة فقد تجد وزيرا يجمعها في 10 سنين أو مدير في مؤسسة ما يجمعها في بضع سنين. دون أن ننسى اجره وامتيازاته خلال تلك الفترة من الحكم . نجد عندنا وزيرا أو رئيس جماعة يبني فيلا ب أكثر من 600 مليون في سنتيتن من تنصيبه وما مول 17 مليار إلا خير دليل على أن موكابي من فقيرا
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