رئيس البرلمان الأوروبي يراهن على "حكومات مستقرة"

هسبريس - إفي

أكد ديفيد ساسولي، رئيس البرلمان الأوروبي الجديد، أن ثمة ضرورة لتعزيز المشروع الأوروبي مبرزا أهمية وجود "دول مستقرة"، ما يأتي في ظل الوضع المعقد الذي يواجه بلدانا عديدة في "القارة العجوز".

في مقابلة مع وكالة الأنباء الإسبانية "إفي"، أثناء أول زيارة رسمية إلى مدريد منذ توليه رئاسة البرلمان الأوروبي في يوليوز الماضي، بمناسبة تدشين قمة الأمم المتحدة للتغير المناخي في نسختها الـ25، قال ساسولي إن "الاستقرار ضروري بعد الانتخابات".

وتابع الزعيم الإيطالي، البالغ من العمر 63 عاما، إن " نقاشا يدور في إسبانيا حول تشكيل حكومة جديدة.. أعتقد أن ثمة علامات إيجابية، نحتاج إلى دول مستقرة، أعتقد أن هذا ينطبق أيضا على إسبانيا في هذا الوقت".

وتعيش إسبانيا حالة من عدم الاستقرار السياسي منذ خمس سنوات؛ وهو ما شهد أربعة استحقاقات انتخابية تشريعية في غضون أربعة أعوام، ولا تزال تحظى بحكومة تسيير أعمال.

وبشأن قمة المناخ التي تستمر في مدريد حتى 13 دجنبر الجاري، قال ساسولي: "ما تفعله أوروبا له تأثير قوي على سلوك الآخرين. لذلك، نحن بحاجة إلى مبادرة أوروبية تسهم أيضا في تحفيز الاقتصادات والبلدان الأخرى".

يشار إلى أن البرلمان الأوروبي كان أول مجلس نيابي يعلن حالة الطوارئ البيئية، لعمل من أجل الحفاظ على المناخ.

وحول بريطانيا، وما إذا كانت ستخرج من الاتحاد الأوروبي في 31 المقبل، أكد أن هذا القرار يعتمد على نتيجة الانتخابات المبكرة المرتقبة في المملكة المتحدة يوم 12 دجنبر.

وتابع: "بالنسبة لنا، لا يزال هناك جرح؛ لكننا قلنا دائما إن الاتفاق أفضل من عدم الاتفاق. ونريد مواصلة مسار الصداقة القائم مع الشعب البريطاني.. وبطبيعة الحال، سنبقى نعاني من جرح؛ لأن التفكير في أوروبا بدون بريطانيا أمر مؤلم".

وحول تشكيلة البرلمان الأوروبي، قال الزعيم الاشتراكي، الذي امتهن الصحافة قبل دخول معترك السياسة: "لدينا برلمان أوروبي يضم 60% من البرلمانيين الجدد، ويمتلك جبهة مؤيدة للاتحاد الأوروبي واسعة للغاية تضم مجموعات سياسية ليست قوية كما كانت من قبل".

وأضاف: "هذه ليست نقطة ضعف؛ لكنها فرصة، لأننا بحاجة إلى هيئة تشريعية سياسية تتقارب فيها القوى الأوروبية لدعم اتحاد أوروبي أكثر قوة". وأكد أن التقارب من شأنه أن يعزز دور أوروبا في عالم فيه أوروبا تتمتع بوظيفة إستراتيجية هي تنظيم العولمة.