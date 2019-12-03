الرصاص يحصد أرواح 5 أشخاص بجنوب إفريقيا

هسبريس ـ مُتابعة

لقي 5 أشخاص مصرعهم، وأصيب تسعة آخرون بينهم ضابط شرطة، في 3 عمليات إطلاق نار، اليوم الثلاثاء، جنوب العاصمة الجنوب إفريقية بريتوريا.

المتحدث باسم شرطة في إقليم "غوتنغ"، بريگ ماتابيلو بيترز، أعلن أن سائقا لسيارة أجرة لقي مصرعه في عملية إطلاق للرصاص بالقرب من موقف في أوليفينهوتبوش، وأن 3 من ركاب التاكسي نجوا وتم نقلهم إلى المستشفى.

المسؤول الأمني أعلن أيضا أن 3 أشخاص آخرين قتلوا، بعد ساعات قليلة، في عملية لتبادل إطلاق النار في منطقة "فيردابروغ"، بينما فارق الحياة شخص آخر تعرض لضرب رصاص في مركز تسوق بـ"أوليفينبوش سنتوريون".