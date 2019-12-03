24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4208:1313:2215:5918:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. أمير سعودي: لن نرتاح حتى نعيد فلسطين إلى أهلها (5.00)

  2. وزير الاقتصاد: 20 شركة فلاحية فقط تؤدي الضرائب في المغرب (5.00)

  3. "صواريخ جزائرية" تُملي على المغرب اقتناء أسلحة دفاعية أمريكية‬ (5.00)

  4. "المينورسو" تستجيب لتحذير مدريد .. إحباط عملية إرهابية بتندوف‬ (5.00)

  5. أبودرار: الأغلبية أقبرت القانون الجنائي .. واتهام "البام" مفضوح (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | الرصاص يحصد أرواح 5 أشخاص بجنوب إفريقيا

الرصاص يحصد أرواح 5 أشخاص بجنوب إفريقيا

الرصاص يحصد أرواح 5 أشخاص بجنوب إفريقيا
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 12:55

لقي 5 أشخاص مصرعهم، وأصيب تسعة آخرون بينهم ضابط شرطة، في 3 عمليات إطلاق نار، اليوم الثلاثاء، جنوب العاصمة الجنوب إفريقية بريتوريا.

المتحدث باسم شرطة في إقليم "غوتنغ"، بريگ ماتابيلو بيترز، أعلن أن سائقا لسيارة أجرة لقي مصرعه في عملية إطلاق للرصاص بالقرب من موقف في أوليفينهوتبوش، وأن 3 من ركاب التاكسي نجوا وتم نقلهم إلى المستشفى.

المسؤول الأمني أعلن أيضا أن 3 أشخاص آخرين قتلوا، بعد ساعات قليلة، في عملية لتبادل إطلاق النار في منطقة "فيردابروغ"، بينما فارق الحياة شخص آخر تعرض لضرب رصاص في مركز تسوق بـ"أوليفينبوش سنتوريون".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.