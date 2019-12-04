الجزائر تعتبر تندوف "جزء من الوطن تحت حماية الجيش الشعبي"

هسبريس من الرباط

ما زالت تحذيرات "مدريد" بشأن احتمال تورّط إرهابيين ينشطون في "تندوف" في عمليات قتالية تستهدفُ الإسبان تثيرُ الكثير من ردود الأفعال؛ فقد عبّر عبد العزيز بن علي الشريف، الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، أنّ "المخيمات الصّحراوية موجودة على التّراب الوطني، وأنّ قوات الأمن تسهر على حماية الوطن"، وفق تعبيره.

المسؤول في الخارجية الجزائرية اعتبر، في ردّه على التحذيرات التي أطلقتها بعثة "المينورسو" ووزارة الخارجية الإسبانية بشأن مخاطر زيارة مخيمات تندوف، أنّ "ما ينزع المصداقية تماما عن مثل هذه الادعاءات الكاذبة هو كون المخيمات الصحراوية موجودة على التراب الوطني وأن قوات الأمن، وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي، تسهر على أمن وحماية كل شبر من التراب الوطني".

تصريح المسؤول الجزائري ذهبَ إلى اعتبار "تندوف" منطقة تابعة للتّراب والسّيادة الجزائرية وأن "قوات الجيش الوطني تحمي كلّ شبر من التّراب الوطني"، في إشارة إلى احتمال تورّط إرهابيين في عمليات تستهدفُ الإسبان؛ وهي تصريحات تكشفُ احتضان الجارة الجزائر لمخيّمات تندوف، مقر "البوليساريو"، ودعمها المتواصل لهذه الجبهة.

وأكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية أنّ "التحذير الذي تكون الحكومة الجزائرية قد أبلغته للمينورسو حول "خطر تعرض الأجانب للاختطاف في المخيمات الصحراوية بتندوف" "مناورة للمساس بالجزائر".

وردا على سؤال لوكالة الأنباء الجزائرية، بخصوص هذا التحذير، أوضح عبد العزيز بن علي الشريف أن "وسائل الإعلام الأجنبية، التي قامت بترويج هذه الأخبار الزائفة وغير المؤسسة، دأبت على توظيف مثل هذه الأخبار للمناورة بهدف المساس بالجزائر وشعبها ومؤسساتها".

وربطَ المسؤول الجزائري توقيت شن هذه "الحملة المغرضة" من طرف هذه الهيئات ومن يحركها بالاستحقاقات الانتخابية التي تعيشُ على وقعها البلاد، وأنّها يرادُ منها التأثير على المسار الانتقالي للبلاد.

وكانت وزارة الخارجية الإسبانية حذرت مواطنيها بشدة من زيارة معسكرات الصحراويين في منطقة تندوف بالجزائر، مؤكدة أن السفر إلى المخيمات "محفوف بالمخاطر، بسبب عدم الاستقرار المتزايد في شمال مالي والنشاط المتزايد للجماعات الإرهابية في المنطقة".

توصيات وزارة الخارجية الإسبانية شددت على ضرورة الامتناع عن القيام بأي زيارات إلى مخيمات الصحراويين والحدود مع مالي ثم النيجر وليبيا وموريتانيا. كما أوصت إسبانيا بتجنب السفر إلى الحدود مع تونس، إلا عند الضرورة القصوى.

وأكدت السلطات الإسبانية ارتفاع مخاطر تعرض السياح الأجانب للاختطاف أو لهجمات إرهابية على كامل التراب الجزائري، داعية المواطنين الإسبان الذين يقومون بزيارات للجزائر إلى التزام "أقصى درجات الحذر" في جميع أنحاء البلاد.