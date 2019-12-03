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الرئيسية | خارج الحدود | ماكرون يتهم تركيا بالعمل مع وكلاء لتنظيم "داعش"

ماكرون يتهم تركيا بالعمل مع وكلاء لتنظيم "داعش"

ماكرون يتهم تركيا بالعمل مع وكلاء لتنظيم "داعش"
هسبريس - رويترز
الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 17:47

اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تركيا بالعمل مع وكلاء للدولة الإسلامية (داعش)، داعيا أنقرة إلى إزالة أوجه الغموض تلك خلال اجتماعات هذا الأسبوع.

وقال ماكرون للصحفيين اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب "العدو المشترك اليوم هو الجماعات الإرهابية. آسف لأن أقول أننا ليس لدينا نفس تعريف الإرهاب على الطاولة".

وأضاف "عندما أنظر إلى تركيا أجدهم يقاتلون الذين قاتلوا معنا الدولة الإسلامية كتفا بكتف وأحيانا يعملون مع وكلاء للتنظيم".

كما رفض ماكرون دعوة ترامب لباريس باستعادة مقاتليها الأجانب، قائلا إن ذلك ليس الأولوية بالنسبة لفرنسا. وأضاف أن التركيز لا بد أن ينصب على التصدي للدولة الإسلامية، التي لم تُهزم بعد.

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