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الرئيسية | خارج الحدود | قتيلة وجريحان جراء اعتداء بالرصاص في روسيا

قتيلة وجريحان جراء اعتداء بالرصاص في روسيا

قتيلة وجريحان جراء اعتداء بالرصاص في روسيا
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 04 دجنبر 2019 - 10:10

أطلق أحد سكان مدينة بيرم وسط روسيا، اليوم الأربعاء، النار من بندقية على المارة، ما أدى إلى مصرع امرأة واصابة شخص آخر، وعنصر من الحرس الوطني الروسي أثناء عملية الإيقاف.

وذكرت الشرطة المحلية أن رجلا، يبلغ من العمر 50 عاما، قام بإطلاق النار على المارة وهو في حالة سكر، مضيفة: "خرج إلى الشارع وأصاب رجلا بإطلاق النار، وأصاب امرأة بجروح أدت إلى مصرعها فورا".

وأكد المصدر ذاته أنه تم اعتقال المشتبه به، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتحقيق، فيما جرى نقل المصابين إلى المستشفى. بينما تفتيش مكان الحادث لا يزال جاريا باستخدام تكنولوجيا الطب الشرعي لتحديد جميع الملابسات.

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