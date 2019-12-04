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كُتّاب وآراء
أكثر من نصف الأمريكيين مستاؤون من أداء ترامب
أبدى 55% من الأمريكيين عدم رضاهم على أداء الرئيس دونالد ترامب، وفقا لمسح نشرته جامعة "سانت ليو" في فلوريدا، في حين أظهر المسح أن الرئيس لا يزال يحظى بدعم قاعدته الجمهورية.
ويعتقد 51.4% من المواطنين الأمريكيين في ولاية فلوريدا، المقر الرسمي الآن للجمهوري، أنه لم يقم بعمل جيد، بحسب معهد استطلاعات الرأي التابع للجامعة.
جدير بالذكر أن قطب العقارات فاز في عام 2016 بولاية فلوريدا، التي تعتبر ولاية أساسية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بأقل من نقطتين مئويتين أمام وزيرة الخارجية الديمقراطية السابقة هيلاري كلينتون.
من ناحية أخرى، على الرغم من عملية المحاكمة السياسية التي يواجهها ترامب في مجلس النواب الأمريكي، يظهر الاستطلاع أن معدل الرضا على أدائه في البلاد لا يزال "ثابتا" عند نسبة 43.4% من الأمريكيين الذين شملهم الاستطلاع في نوفمبر الماضي.
وتظهر النتائج الحديثة أيضا أن غالبية الجمهوريين في استطلاع 'سانت ليو' لا يزالون يدعمون ترامب: 85.5% على الصعيد الوطني و84% في نتائج فلوريدا.
وبين الناخبين المستقلين، أبدى 39.6% على الصعيد الوطني رضاهم على أداء ترامب الوظيفي، مقارنة بـ40.5% في ولاية فلوريدا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
الرجل كل الوعود واحدة واحدة، التي انتخب من اجلها، جلب المال الكثير من دول الخليج، مؤشرات التشغيل في تزايد والبطالة في أدنى مستوياتها، كل المؤشرات التي تهم أمريكا مرتفعة ... والدليل على كلامي هو أنه سينجح في الولاية الثانية رغم كيد معارضيه.