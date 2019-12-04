خطر التجمد يهدّد نازحين في إحدى غابات البوسنة

هسبريس - رويترز

يكافح مئات المهاجرين واللاجئين العالقين في مخيم مؤقت في غابة بالبوسنة من أجل البقاء في ظل درجات حرارة تقل عن الصفر، حيث تتساقط الثلوج على خيامهم، مما يثير مخاوف من موت البعض ما لم يعاد توطينهم بشكل عاجل.

وطالبت مبعوثة كبيرة لحقوق الإنسان زارت المخيم بإغلاقه فورا، رغم أن وزيرا في حكومة البوسنة قال إن نقل اللاجئين إلى موقع أكثر أمانا قد يستغرق شهرا.

وقال مولى الدين ذو الـ24 عاما، وهو أفغاني هرب إلى أوروبا قبل نحو ثلاث سنوات ونصف، إن "البشر بشر، وليسوا حيوانات"، وتابع: "الطقس بارد جدا ولا يوجد مكان للنوم ولا نتوفر على طعام".

ومولى الدين من بين نحو 600 مهاجر من الشرق الأوسط وآسيا عالقون في المخيم، في فودزياك التي تبعد حوالي ثمانية كيلومترات من الحدود الكرواتية، لأن السلطات البوسنية غير قادرة على الاتفاق على مكان توطينهم.

وتبذل البوسنة جهدا من أجل التعامل مع زيادة في أعداد المهاجرين منذ أن أغلقت كرواتيا والمجر وسلوفينيا حدودها في وجه الهجرة غير النظامية.

ويتطلع المهاجرون للوصول إلى دول أوروبا الغنية والعثور على عمل هناك؛ ويفتقر البعض إلى الملابس الثقيلة ويلتحفون بالأغطية.

وقالت دنيا مياتوفيتش، مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا، "يجب إغلاق فودزياك اليوم ... وإلا سيموت الناس هنا".

ولطالما حثت وكالات المساعدات السلطات على إغلاق المخيم الذي يفتقر إلى المجاري والكهرباء، وتنتشر الألغام الأرضية في الغابة من مخلفات الحروب التي مزقت يوغوسلافيا في التسعينات.

وقال وزير الأمن البوسني، دراجان ميكتيتش، إنه سيتم نقل المهاجرين إلى موقع قرب العاصمة سراييفو الشهر القادم.