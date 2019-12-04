مسؤول فلسطيني يحذر من "حي الاستيطان" بالخليل

هسبريس ـ مُتابعة

حذر مسؤول فلسطيني، اليوم الأربعاء، من أن إنشاء إسرائيل حيا استيطانيا جديد في قلب مدينة الخليل، بالضفة الغربية، وقال إن ذلك "ينذر بالانفجار".

وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسن الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ذكر على "تويتر" أن "تنفيذ قرار وزير جيش الاحتلال، نفتالي بينت، بإنشاء حي استيطاني في قلب مدينة الخليل ينذر بالانفجار؛ والانتقال إلى مواجهة من نوع أخر".

وأضاف الشيخ أن خطوة إسرائيل تتطلب ردا رسميا وشعبيا فلسطينيا على هذا التغول الاستعماري الذي يأتي، أيضًا، في ظل التوجه لضم الأغوا،" التي تشكل نحو ثلث مساحة الضفة الغربية.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس صرح، مساء أمس، بأن استمرار إسرائيل في سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية سيدمر كل فرص الوصول إلى سلام حقيقي قائم.

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية أن بينيت أمر، الأحد الماضي، بالبدء بالتخطيط لبناء مستوطنة يهودية جديدة في "سوق الحسبة" المركزية بالبلدة القديمة من الخليل.

وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من إعلان الولايات المتحدة الأمريكية أنها "لم تعد تعتبر المستوطنات غير قانونية"، في مخالفة للقانون الدولي الذي يعتبر أن المستوطنات التي أقيمت على الأراضي الفلسطينية المحتلة من إسرائيل منذ 1967، غير قانونية، فيما تعتبر الأسرة الدولية الاستيطان عقبة في طريق السلام.