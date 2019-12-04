اللبناني زبليط يترأس "تحالف رونو" بعد الأزمة

هسبريس ـ مُتابعة

أعلن تحالف "رونو نيسان ميتسوبيشي، اليوم الأربعاء، تعيين الفرنسي اللبناني هادي زبليط أمينا عاما جديدا للمجموعة، ليصبح مكلفا بتنسيق المشروعات المشتركة تحت سلطة رئيس رونو.

وجاء اختيار زبليط، الذي يحمل الجنسيتين اللبنانية والفرنسية، بعدما قرر المجلس التشغيلي للتحالف استحداث هذا المنصب خلال اجتماع عقد الأسبوع الماضي في فرنسا.

وتستهدف الخطوة تحسين إدارة المشاريع المشتركة بعد رحيل الرئيس السابق، كارلوس غصن، إثر إجراءات قضائية يخضع لها في اليابان منذ نحو عام.

جدير بالذكر أن زبليط، البالغ 49 عاما، خريج "جامعة بوليتكنيك وانستيد"، وقد بدأ مسيرته في مجموعة رونو عام 1994.