أستراليا تلغي قانونا يوفر العلاجات لطالبي اللجوء

هسبريس ـ مُتابعة

ألغت حكومة المحافظين الاسترالية قانونا كان يسمح للاجئين المرضى، في مراكز المهاجرين قبالة سواحلها ، بأن يتم نقلهم إلى استراليا للتداوي.

وبدأ سريان التشريع في مارس الماضي، بعد أن ضمه حزب "العمال المعارض" في مشروع قانون حكومي آخر بوصفه تعديلا، وتمريره كان هزيمة مهينة للحكومة الائتلافية الحاكمة.

وكانت الحكومة تحاول إلغاء القانون منذ ذلك الحين، وأخيرا حشدت أعدادا كافية من الأعضاء في مجلس الشيوخ للقيام بذلك؛ بعد التوصل لاتفاق سري مع جاكي لامبي، عضوة المجلس المستقلة.

وقالت لامبي أمام مجلس الشيوخ والدموع تنهمر من عينيها: "أعتقد أن هذا التصويت سيخيب أمل الكثيرين واعتذر لذلك. إنها مسألة ضمير".

وكان ما يسمى بقانون "الإجلاء للعلاج" يسمح بنقل اللاجئين وطالبي اللجوء المحتجزين في مخيمات المهاجرين التي تديرها أستراليا قبالة سواحلها .