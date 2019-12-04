مقتل رئيس منظمة إغاثة يابانية شرق أفغانستان

هسبريس - رويترز

قال مسؤولون إن ستة أشخاص، بينهم رئيس منظمة إغاثة غير حكومية يابانية، قتلوا اليوم الأربعاء بعد أن هاجم مسلحون مجهولون سيارتهم، في جلال أباد عاصمة إقليم ننكرهار، شرق البلاد.

يأتي هذا بعد أسبوع من هجوم بعبوة ناسفة استهدف مركبة تابعة للأمم المتحدة، في كابول، مما يثير مخاوف بشأن العاملين في الإغاثة الإنسانية في أفغانستان.

وكان تيتسو ناكامورا، رئيس منظمة "بيس جابان" للخدمات الطبية، يشارك في أعمال إعادة الإعمار في مجال الري والزراعة، وحصل في الآونة الأخيرة على الجنسية الأفغانية الشرفية بعد عشرات الأعوام من العمل الإنساني في البلاد.

وذكر سُهراب قادري، عضو المجلس الإقليمي في ننكرهار، ضمن تصريح لرويترز: "المسلحون فروا من مكان الهجوم، والشرطة بدأت عملية البحث عنهم. أعتقد أن ناكامورا استُهدف بسبب عمله".

وقال المتحدث نفسه: "قام الدكتور ناكامورا بعمل عظيم في إعادة إعمار أفغانستان خاصة في مجالي الري والزراعة".

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها بعد عن الهجوم لكن ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم حركة طالبان، نفي أي صلة بالهجوم.

صديق صديقي، المتحدث باسم الرئيس الأفغاني أشرف غني، قال: "تدين الحكومة الأفغانية بشدة بالهجوم الخسيس والجبان على أكبر صديق للشعب الأفغاني.. الدكتور ناكامورا الذي كرس حياته من أجل تغيير حياة الأفغان".