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كُتّاب وآراء
فلسطين ترأس شبكة عربية لمؤسسات حقوق الإنسان
تسلمت الهيئة الوطنية الفلسطينية، بالعاصمة المصرية القاهرة، رئاسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من المجلس المصري القومي لحقوق الإنسان، خلال اجتماع جمعية الشبكة العمومية المنعقدة يومي 4 و5 من شهر دجنبر الجاري.
وقد مثل المغرب، وهو عضو مؤسس في الشبكة وعضو فاعل في لجنتها التنفيذية، خلال هذا الاجتماع، وفد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي ترأسه منير بنصالح، أمين عام المجلس.
وقد تأسست الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في أبريل 2011، من أجل تعزيز حقوق الإنسان والنهوض بها، حيث تضم في عضويتها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان العربية بالقارتين الآسيوية والإفريقية، وتتألف من ثلاثة أجهزة رئيسية (الجمعية العامة، اللجنة التنفيذية، والإدارة العامة).
تنتقل رئاسة الشبكة بصورة دورية بين المؤسسات الأعضاء، من ذوي العضوية الكاملة، ومن إقليم إلى آخر (من الأقاليم العربية الأربعة، على التتابع).