تجنيس المميزين والمبدعين يلقى الاهتمام بالسعودية

هسبريس - د.ب.أ

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بصورة مكثفة، اليوم الخميس مع تقرير صحفي أشار إلى فتح الباب لتجنيس المتميزين والمبدعين.

ودشن ناشطون وسما بعنوان "#السعودية_تجنس_المبدعين"، وتم تداوله على نطاق واسع على المنصات الرقمية للتواصل الاجتماعي.

وكانت صحيفة "سبق" الإلكترونية السعودية ذكرت أنها علمت بصدور أمر ملكي من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بفتح باب تجنيس الكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية، بما يسهم في تعزيز عجلة التنمية، ويعود بالنفع على الوطن في المجالات المختلفة.

وأضافت أن "الأمر تضمن الرفع بكل الأسماء المرشحة لمنح الجنسية العربية السعودية من كل أنحاء العالم، بما في ذلك أيضًا المتميزون والمبدعون ممن تتوافر فيهم المعايير المشار إليها من أبناء القبائل النازحة في السعودية وأبناء السعوديات ومواليد السعودية ممن تتوافر فيهم الشروط المشار إليها".

وذكرت أن "هذه الخطوة تأتي وفق الأمر الملكي الصادر منذ ما يقارب الشهرين، نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة من استقطاب المتميزين من أهل العلم والفكر والإبداع وذوي الاختصاص، وتماشيًا مع رؤية 2030 الهادفة إلى تعزيز البيئة الجاذبة التي يمكن من خلالها استثمار الكفاءات البشرية واستقطاب المتميزين والمبدعين من أنحاء العالم للعيش على أراضي السعودية".