الهجرة السرية تقتل العشرات قبالة شواطئ موريتانيا

هسبريس ـ مُتابعة

تم انتشال جثث 58 مهاجرا غير نظامي، وانقاذ 95 آخرين، كانوا في طريقهم إلى إسبانيا على متن قارب تقليدي تعرض للغرق، قبالة الشواطئ الموريتانية، بحسب حصيلة جديدة أعلنت عنها وزارة الداخلية واللامركزية.

وكانت حصيلة سابقة قد أشارت إلى أن السلطات في ولاية داخلت نواذيبو، شمال موريتانيا ،انتشلت مساء أمس جثث 57 مهاجرا غير شرعي، وأنقذت 74 آخرين.

و أوضحت الوزارة، في بيان لها، أن "58 شخصا لقوا حتفهم وتم انتشال جثثهم، في حين يوجد 10 من ضمن الناجين في وضعية تطلبت إيداعم المستشفى بشكل مستعجل، فيما تم إيواء 85 آخرين".

و أضاف المصدر أن إحدى دوريات القوات المسلحة وقوات الأمن الموريتانية تمكنت من العثور على ناجين، وبالتحديد عند منطقة "قلب أجمل".

وتابع البيان أنه، وفقا للمعلومات الأولية التي تم الحصول عليها من بعض الناجين، فإن القارب انطلق من العاصمة الغامبية بانجول، حيث 150 إلى 180 فردا، من ضمنهم نساء وخاصة شباب ما بين 20 إلى 30 سنة، كانوا على متن القارب.

وأشار إلى أنه تم استدعاء قطاع العدالة للشروع في التحقيقات المطلوبة في مثل هذه الظروف، مبرزا أنه، لضمان الشفافية، تم إشراك السفارات والقنصليات المعنية في عمليات الإغاثة، مؤكدا أن جميع الناجين تلقوا المساعدة اللازمة.