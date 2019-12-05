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كُتّاب وآراء
قراصنة يخطفون 19 من طاقم ناقلة قبالة نيجيريا
خطف قراصنة 19 شخصا من أفراد طاقم ناقلة نفط خام قبالة نيجيريا وفقا لما ذكره مسؤول من الشركة اليونانية المشغلة للناقلة اليوم الخميس.
وقال المسؤول إن القراصنة هاجموا الناقلة على مسافة 77 ميلا بحريا من جزيرة بوني يوم الثالث من ديسمبر واحتجزوا 18 هنديا وواحدا من تركيا.
ولا يزال سبعة آخرون من الطاقم على متن الناقلة. وقال المسؤول إنه لم يلحق ضرر بالسفينة ولا بحمولتها.
والناقلة العملاقة (نيف كونستيليشن) ترفع علم هونج كونج وتسع لحمل مليوني برميل من النفط وتديرها شركة نافيوس لتشغيل الناقلات.