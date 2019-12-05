24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4308:1513:2315:5918:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. ظاهرة التغيرات المناخية تكبد المغرب خسائر مادية بملايين الدولارات (5.00)

  2. إسرائيل تهدد بتفويت أملاك مسيحية بالقدس للمستوطنين الصهاينة (5.00)

  3. وزارة التربية تبرّر "النتائج المخيبة" لتلاميذ مغاربة في اختبار دولي (5.00)

  4. الهجرة السرية تقتل العشرات قبالة شواطئ موريتانيا (5.00)

  5. مجموعة عبيدات الرمى تخطف الأنظار في نيودلهي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | قراصنة يخطفون 19 من طاقم ناقلة قبالة نيجيريا

قراصنة يخطفون 19 من طاقم ناقلة قبالة نيجيريا

قراصنة يخطفون 19 من طاقم ناقلة قبالة نيجيريا
هسبريس - رويترز
الخميس 05 دجنبر 2019 - 15:30

خطف قراصنة 19 شخصا من أفراد طاقم ناقلة نفط خام قبالة نيجيريا وفقا لما ذكره مسؤول من الشركة اليونانية المشغلة للناقلة اليوم الخميس.

وقال المسؤول إن القراصنة هاجموا الناقلة على مسافة 77 ميلا بحريا من جزيرة بوني يوم الثالث من ديسمبر واحتجزوا 18 هنديا وواحدا من تركيا.

ولا يزال سبعة آخرون من الطاقم على متن الناقلة. وقال المسؤول إنه لم يلحق ضرر بالسفينة ولا بحمولتها.

والناقلة العملاقة (نيف كونستيليشن) ترفع علم هونج كونج وتسع لحمل مليوني برميل من النفط وتديرها شركة نافيوس لتشغيل الناقلات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.