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كُتّاب وآراء
الإدارة الأمريكية: الأمن الإيراني قتل ألف متظاهر
كشفت معلومات الإدارة الأمريكية أن قوات الأمن الإيرانية يحتمل أنها قتلت خلال الاحتجاجات الأخيرة للمعارضة أكثر من ألف شخص.
وأعلن المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية إلى إيران برايان هوك اليوم الخميس أن قطع شبكة الإنترنت جعل من الصعب التوصل إلى العدد الحقيقي للقتلى.
وقال هوك: "نعلم يقينا أن هناك مئات كثيرة قتلت"، مشيرا إلى أن آلاف الاشخاص تعرضوا للإصابة بجروح، وأن سبعة آلاف متظاهر ألقي القبض عليهم.
وتطالب الإدارة الأمريكية بحسب هوك بالإطلاق الفوري لسراح السجناء السياسيين.
كانت إيران قد شهدت احتجاجات على رفع سعر الوقود الشهر الماضي تخللتها حرق لمقرات حكومية ومصارف ومحطات بنزين.
وقال مسؤولون إيرانيون إن جهات أجنبية كانت وراء تلك الاحتجاجات، وأشارت على وجه الخصوص إلى أمريكا وإسرائيل .
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
كما ان قوات التحالف السعودي الاماراتي قتلت الاف اليمنيين فيهم نسبة كبيرة من الأطفال و النساء ...
كما ان الحكم العسكري في مصر الذي هو حليفكم قتل الاف من المصريين و الالاف تقبع في سجونه في ظروف غير انسانية .
فكفوا عن النفاق ...
وابادوا الفتناميين والعراقيين والافغان وليبيا وسوريا ...
والامريكيون يموّلون معظم حروب العالم... ويخوضونا بالنيابة... ويسلحون الاطفال في افريقيا وآسيا...ويصنعون الميلشيات والعصابات والجمعات المسلحة
والامريكيون صنعوا داعش فعاثوا وابادوا...وخربوا ودمروا وشتتوا...
ولا يزالون يبدعون صناعة الموت والرعب...
حتى بعض الدول مثل ايران لو كانت قوة عظمى ستبيد مواطني عدة دول