الإدارة الأمريكية: الأمن الإيراني قتل ألف متظاهر

هسبريس - د .ب .أ

كشفت معلومات الإدارة الأمريكية أن قوات الأمن الإيرانية يحتمل أنها قتلت خلال الاحتجاجات الأخيرة للمعارضة أكثر من ألف شخص.

وأعلن المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية إلى إيران برايان هوك اليوم الخميس أن قطع شبكة الإنترنت جعل من الصعب التوصل إلى العدد الحقيقي للقتلى.

وقال هوك: "نعلم يقينا أن هناك مئات كثيرة قتلت"، مشيرا إلى أن آلاف الاشخاص تعرضوا للإصابة بجروح، وأن سبعة آلاف متظاهر ألقي القبض عليهم.

وتطالب الإدارة الأمريكية بحسب هوك بالإطلاق الفوري لسراح السجناء السياسيين.

كانت إيران قد شهدت احتجاجات على رفع سعر الوقود الشهر الماضي تخللتها حرق لمقرات حكومية ومصارف ومحطات بنزين.

وقال مسؤولون إيرانيون إن جهات أجنبية كانت وراء تلك الاحتجاجات، وأشارت على وجه الخصوص إلى أمريكا وإسرائيل .