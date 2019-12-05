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الرئيسية | خارج الحدود | الإدارة الأمريكية: الأمن الإيراني قتل ألف متظاهر

الإدارة الأمريكية: الأمن الإيراني قتل ألف متظاهر

الإدارة الأمريكية: الأمن الإيراني قتل ألف متظاهر
هسبريس - د .ب .أ
الخميس 05 دجنبر 2019 - 20:50

كشفت معلومات الإدارة الأمريكية أن قوات الأمن الإيرانية يحتمل أنها قتلت خلال الاحتجاجات الأخيرة للمعارضة أكثر من ألف شخص.

وأعلن المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية إلى إيران برايان هوك اليوم الخميس أن قطع شبكة الإنترنت جعل من الصعب التوصل إلى العدد الحقيقي للقتلى.

وقال هوك: "نعلم يقينا أن هناك مئات كثيرة قتلت"، مشيرا إلى أن آلاف الاشخاص تعرضوا للإصابة بجروح، وأن سبعة آلاف متظاهر ألقي القبض عليهم.

وتطالب الإدارة الأمريكية بحسب هوك بالإطلاق الفوري لسراح السجناء السياسيين.

كانت إيران قد شهدت احتجاجات على رفع سعر الوقود الشهر الماضي تخللتها حرق لمقرات حكومية ومصارف ومحطات بنزين.

وقال مسؤولون إيرانيون إن جهات أجنبية كانت وراء تلك الاحتجاجات، وأشارت على وجه الخصوص إلى أمريكا وإسرائيل .

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - الشيطان الأكبر الخميس 05 دجنبر 2019 - 21:04
وامريكا قتلت الملايين من البشر من هيروشيما الى نكازاكي الى الفيتنام الى العراق وافغانستان وسوريا ، انها فعلا دولة الدمار الشامل.
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27
2 - جمال الخميس 05 دجنبر 2019 - 21:13
نقول للمصدر الامريكي ان قوات الاحتلال الاسرائيلي قتلت ألاف الفلسطينيين و شردت الالاف منذ احتلالها لفلسطين سنة 1948 .
كما ان قوات التحالف السعودي الاماراتي قتلت الاف اليمنيين فيهم نسبة كبيرة من الأطفال و النساء ...
كما ان الحكم العسكري في مصر الذي هو حليفكم قتل الاف من المصريين و الالاف تقبع في سجونه في ظروف غير انسانية .
فكفوا عن النفاق ...
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22
3 - القنيطري الخميس 05 دجنبر 2019 - 21:19
الإدارة الأمريكية تحب بجنون الشعب الإيراني كما تجب بجنون الشعب الفلسطيني والشعب البوليفي والشعب الروسي ......
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12
4 - Adam الخميس 05 دجنبر 2019 - 21:24
كشفت معلومات الإدارة الأمريكية أن قوات الأمن الإيرانية يحتمل أنها قتلت خلال الاحتجاجات الأخيرة للمعارضة أكثر من ألف شخص. وكم قتل الديكتاتور المفضل عندك ياترومب ام أن أرواح المصريين لا تعني شيئ.
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4
5 - montasser الخميس 05 دجنبر 2019 - 21:28
و انتم كم قتلتم منذ ابادة الزنوج...والهنود الحمر...وفي فييتنام ...مرورا بالعراق واليمن...كتحسبو غير ما دارو اخرين!!!!!....
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3
6 - فريد الخميس 05 دجنبر 2019 - 21:30
أمريكا تعمدت ضرب الملاجئ في العراق كالعامرية وضربت بنيته التحتية حتى لا تقم قائمة لهذا البلد المسلم وقتلت الملايين في العراق وافغانستان حيث كانت تتعقب الأفغان حتى في الكهوف التي كانو يسكنوها مع دويهم وقتلهم من دون رحمة و في سورية وليبيا عتت أيضا فسادا وفي فلسطين على يد الصهاينة كما تشعل النعرات والفتن في الشعوب المستقرة كما تفعل في إيران لكي تضم نفطها إلى نفط الخليج وتسرق خيرات الشعوب هذه هي أمريكا لمن لا يعرفها
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1
7 - محمود الادريسي الخميس 05 دجنبر 2019 - 21:31
والامريكيون ابادوا السكان الاصليين لامريكا...
وابادوا الفتناميين والعراقيين والافغان وليبيا وسوريا ...
والامريكيون يموّلون معظم حروب العالم... ويخوضونا بالنيابة... ويسلحون الاطفال في افريقيا وآسيا...ويصنعون الميلشيات والعصابات والجمعات المسلحة
والامريكيون صنعوا داعش فعاثوا وابادوا...وخربوا ودمروا وشتتوا...
ولا يزالون يبدعون صناعة الموت والرعب...
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2
8 - mohammed الخميس 05 دجنبر 2019 - 21:43
حتى ولو صدقت الادارة الامريكية فلن يصدقها غير احمق..
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0
9 - rachida الخميس 05 دجنبر 2019 - 21:44
اكيد فشل امريكا في ايران بعد فشل تدميرها من الداخل وفشل العقوبات جعلها تحن على الشعب الايراني . الكل يعرف ان امريكا تكذب الا امريكا لا تعرف نفسها وستستمر في الكذب .
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10 - الجمل الخميس 05 دجنبر 2019 - 21:50
الجمل لا يرى حدبته .امريكا قتلت شعوب بأكملها ودمرت دول عربية.لم تبقى لها الا ايران
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11 - ملاحظ ومحلل الخميس 05 دجنبر 2019 - 21:57
امريكا ارسلتهم لينتحروا هناك !!!!
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12 - ملاحظة الخميس 05 دجنبر 2019 - 22:07
نعم امريكا قتلت الملايين في حروبها و تدخلاتها و لكن هل امريكا او اسراءيل تقتل مواطنيها
حتى بعض الدول مثل ايران لو كانت قوة عظمى ستبيد مواطني عدة دول
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