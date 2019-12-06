24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|6
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:44
|08:15
|13:23
|16:00
|18:22
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- صوريا مقيت .. "سوسيولوجية بالصدفة" تسير في درب حقوقي ببرلين
- تكريم الفنانة منى فتو
- مغاربة ألمانيا: صوريا مقيت
- تقنية يابانية تساعد على تدوير مخلفات "عصر الزيتون" في المغرب
- الطبخ الباكستاني بالرباط
جمعيات تحمّل المؤسسات الحكومية مسؤولية "ضعف التبرع بالدم" (5.00)
العثماني: محاربة الفساد مستمرة .. ووطنية موظفي الإدارة عالية (5.00)
أكبر عملية نصب عقارية بالمغرب تجرّ موثق "باب دارنا" إلى التحقيق (5.00)
- منيب تدعو إلى مواجهة تيار "الإخوان" وتقطر الشمع على بنكيران - (70)
- "الأحرار" يكتسحون جزئيات غرفة الفلاحة بأكادير - (64)
- أجندات دبلوماسية تحول دون لقاء بومبيو بالملك محمد السادس - (51)
- العثماني: محاربة الفساد مستمرة .. ووطنية موظفي الإدارة عالية - (49)
- هل انتصر المجلس العلمي لإسلاميي المغرب في "جدل الإجهاض"؟ - (46)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مسيرات العودة الكبرى تتواصل مجددا بقطاع غزة
تتواصل اليوم الجمعة مجددا مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار في المخيمات شرق قطاع غزة، بعد توقف دام ثلاثة أسابيع متتالية.
ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، في بيان، جماهير الشعب إلى المشاركة الواسعة في فعاليات هذه الجمعة التي تحمل عنوان "المسيرة مستمرة"، مطالبة المشاركين في المسيرات بتفويت الفرصة على الاحتلال، ومحذرة الأخير من أي محاولات لاستهداف المسيرة.
كما أكدت الهيئة ذاتها استمرار المسيرات بطابعها الشعبي وأدواتها السلمية، "باعتبارها محطة كفاحية من محطات النضال الفلسطيني المتواصل حتى تحقيق الانتصار برحيل الاحتلال"، بعد أن تم تأجيل مسيرات العودة ثلاث مرات متتالية؛ وذلك ارتباطا بالظروف الأمنية الخطيرة في قطاع غزة.
ومنذ مارس 2018، يشارك فلسطينيون في مسيرات العودة قرب السياج الفاصل بين شرق غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.