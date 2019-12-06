مسيرات العودة الكبرى تتواصل مجددا بقطاع غزة

هسبريس من الرباط

تتواصل اليوم الجمعة مجددا مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار في المخيمات شرق قطاع غزة، بعد توقف دام ثلاثة أسابيع متتالية.

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، في بيان، جماهير الشعب إلى المشاركة الواسعة في فعاليات هذه الجمعة التي تحمل عنوان "المسيرة مستمرة"، مطالبة المشاركين في المسيرات بتفويت الفرصة على الاحتلال، ومحذرة الأخير من أي محاولات لاستهداف المسيرة.

كما أكدت الهيئة ذاتها استمرار المسيرات بطابعها الشعبي وأدواتها السلمية، "باعتبارها محطة كفاحية من محطات النضال الفلسطيني المتواصل حتى تحقيق الانتصار برحيل الاحتلال"، بعد أن تم تأجيل مسيرات العودة ثلاث مرات متتالية؛ وذلك ارتباطا بالظروف الأمنية الخطيرة في قطاع غزة.

ومنذ مارس 2018، يشارك فلسطينيون في مسيرات العودة قرب السياج الفاصل بين شرق غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.