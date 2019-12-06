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الرئيسية | خارج الحدود | بايدن: ضغوطات ترامب على أوكرانيا "عمل إجرامي"

بايدن: ضغوطات ترامب على أوكرانيا "عمل إجرامي"

بايدن: ضغوطات ترامب على أوكرانيا "عمل إجرامي"
هسبريس - إفي
الجمعة 06 دجنبر 2019 - 14:34

قال نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، الطامح للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة عن الحزب الديمقراطي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جرّم نفسه بنفسه خلال المساءلة السياسية التي يجريها مجلس النواب.

وفي مقابلة بثتها قناة (تيليموندو) الأمريكية الناطقة بالإسبانية، قال أبرز الخصوم السياسيين لترامب إن الزعيم الجمهوري حاول تشويه سمعته كما فعل مع وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، المرشحة الديمقراطية التي خسرت الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس الحالي في 2016.

وقال بايدن: "أعتقد أن ترامب اتهم نفسه بنفسه. لقد قال إنه اتصل مرتين على الأقل بالزعماء العالميين لبحث التدخل في الانتخابات، كي يقولوا شيئا سيئا عني، أو عن هيلاري ذات مرة".

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي "احتجز المساعدة المخصصة للجيش الأوكراني حين كان الأوكرانيون يموتون، حيث كانت روسيا تقتلهم بالرصاص".

وتابع: "هذا عمل إجرامي"، معتبرا أن وجود ترامب أربعة أعوام أخرى في البيت الأبيض سيكون "خطيرا".

وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي قد طالبت الخميس رسميا النواب بالإسراع في إجراءات المساءلة السياسية الرامية لعزل ترامب، بتهمة "استغلال السلطة" من اجل "مصلحته الشخصية".

وكانت بيلوسي قد بررت قرارها بالضغوط التي مارسها ترامب على أوكرانيا للتحقيق بشأن مزاعم تورط بايدن ونجله هانتر في فساد بهذه الدولة.

وفي تصريحاته شدد ترامب على عدم قيام نجله بـ"أي شيء غير قانوني".

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