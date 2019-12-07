مترجم "فرق الموت" النازية يفقد الجنسية الكندية

هسبريس - د.ب.أ

رفضت اعلى محكمة كندية يوم الخميس الاستماع إلى استئناف مترجم سابق بواحدة من "فرق الموت" النازية والذي دخل في نزاع مع الحكومة الاتحادية لقرابة ربع قرن من أجل الحفاظ على الجنسية الكندية.

ويزيل حكم المحكمة العليا بكندا آخر عقبة أمام أوتاوا لتجريد هيلموت أوبرلاندر،95 عاما، من الجنسية الكندية.

ولم يتضح بعد متى سيجري أو إلى أين سيتم ترحيل أوبرلاندر، الذي وُلد في أوكرانيا عام 1924 وأصبح مواطناً ألمانياً خلال الحرب العالمية الثانية، وفقاً لوثائق المحكمة. وجاء إلى كندا في عام 1954، وحصل على الجنسية الكندية في عام 1960.

وفي عام 1995، بدأت شرطة الخيالة الكندية الملكية تحقيقًا حول تورط أوبرلاندر في جرائم حرب.

وواجه محاموه بنجاح ثلاث محاولات لأوتاوا لتجريد أوبرلاندر من جنسيته الكندية. واحتجوا بأن أوبرلاندر كان في السابعة عشرة من عمره عندما تم تجنيده للعمل مترجما في فرقة موت متنقلة، وقالوا إنه لم يتم تقديم دليل على ارتكاب أوبرلاندر لأية جرائم حرب.

من جهته أفاد وزير الهجرة الكندي ماركو مينديسينو بإن الحكومة لا تزال "مصممة على حرمان مجرمي الحرب والأشخاص الذين يُعتقد أنهم ارتكبوا جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية من الحصول على الملاذ الآمن".