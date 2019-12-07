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"أوبر" تكشف عن 6 آلاف اعتداء جنسي في عامين

"أوبر" تكشف عن 6 آلاف اعتداء جنسي في عامين
هسبريس - د.ب.أ
السبت 07 دجنبر 2019 - 00:12

كشفت شركة "أوبر"، في أول تقرير لها عن السلامة على الإطلاق، عن وقوع 5 ألاف و 981 حالة اعتداء جنسي أثناء رحلاتها داخل الولايات المتحدة في عامي 2017 و 2018.

وقالت "أوبر" إنه مع ما يقرب من القيام بـ 4 ملايين رحلة يوميًا في الولايات المتحدة وحدها، فإن "من حق الجمهور معرفة سجلات الأمان للشركات التي يعتمدون عليها يوميًا".

وبفحص بيانات منصتها لمشاركة الركوب على مدار عامين، فقد وجدت أنه في عام 2017، تلقت 2936 بلاغا يتعلق بالاعتداء الجنسي، وتم الإبلاغ عن 3045 حادثة مماثلة في عام 2018.

وذكرت "أوبر" إنه على الرغم من الزيادة الإجمالية في الأعداد، إلا أنه كان هناك انخفاض بنسبة 16 بالمئة في متوسط معدل الحوادث، والذي يقيس عدد الاعتداءات الجنسية التي يتم الإبلاغ عنها مقابل إجمالي عدد الرحلات التي تمت في تلك السنة - والتي قالوا إنها بلغت مليار في 2017 و 1.3 مليار في 2018.

وأضاف التقرير أن الركاب يمثلون ما يقرب من نصف عدد المتهمين، ما يشير إلى أن الاعتداء يكون فيه راكب آخر هو الضحية أو السائق هو الضحية.

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