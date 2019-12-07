الأمم المتحدة: 7 آلاف معتقل في احتجاجات إيران

هسبريس - إفي

قالت الأمم المتحدة الجمعة إن هناك أكثر من سبعة آلاف شخص رهن الاعتقال لمشاركتهم في الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ منتصف نوفمبر الماضي. وانتقدت الهيئة الدولية انعدام الشفافية في ما يتعلق بالضحايا والمعاملة التي يتلقونها.

وقال متحدث باسم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، في مؤتمر صحافي الجمعة، إنه رغم ارتفاع عدد المعتقلين فإن الاعتقالات مستمرة في جميع أنحاء البلاد.