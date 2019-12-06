كندا تخسر أزيد من 71 ألف وظيفة في شهر واحد

هسبريس - رويترز

أظهرت بيانات من هيئة الإحصاء الكندية، الجمعة، أن سوق الوظائف في كندا خسرت 71200 وظيفة في نونبر الماضي، بينما ارتفع معدل البطالة إلى 5.9 بالمئة وهو أعلى مستوى له في أكثر من عام، فيما يرجع إلى حد كبير إلى فقدان وظائف في قطاعي الصناعات التحويلية والادارة العامة.

وكان محللون شملهم استطلاع لرويترز قد توقعوا زيادة قدرها عشرة آلاف وظيفة وتكهنوا بأن معدل البطالة سيستقر عند ‭5.5 ‬في المئة قرب مستوى قياسي منخفض. وقالت هيئة الاحصاء إن عدد الموظفين الدائمين قفز 4.4 بالمئة مجاريا الزيادة التي سجلها في أكتوبر الماضي.

ومعدل البطالة في نوفمبر هو الأعلى في كندا منذ أن بلغ 6.0 في المئة في غشت 2018، بينما قالت هيئة الإحصاء إن قطاع الصناعات التحويلية خسر 27500 وظيفة الشهر الماضي بينما فقدت الإدارة العامة 24900 وظيفة.

وأفاد محللون بإن كثير من الوظائف التي فقدت في الإدارة العامة كانت بسبب انتهاء عملية الانتخابات العامة التي جرت في أكتوبر.