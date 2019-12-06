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الرئيسية | خارج الحدود | كندا تخسر أزيد من 71 ألف وظيفة في شهر واحد

كندا تخسر أزيد من 71 ألف وظيفة في شهر واحد

كندا تخسر أزيد من 71 ألف وظيفة في شهر واحد
هسبريس - رويترز
الجمعة 06 دجنبر 2019 - 18:45

أظهرت بيانات من هيئة الإحصاء الكندية، الجمعة، أن سوق الوظائف في كندا خسرت 71200 وظيفة في نونبر الماضي، بينما ارتفع معدل البطالة إلى 5.9 بالمئة وهو أعلى مستوى له في أكثر من عام، فيما يرجع إلى حد كبير إلى فقدان وظائف في قطاعي الصناعات التحويلية والادارة العامة.

وكان محللون شملهم استطلاع لرويترز قد توقعوا زيادة قدرها عشرة آلاف وظيفة وتكهنوا بأن معدل البطالة سيستقر عند ‭5.5 ‬في المئة قرب مستوى قياسي منخفض. وقالت هيئة الاحصاء إن عدد الموظفين الدائمين قفز 4.4 بالمئة مجاريا الزيادة التي سجلها في أكتوبر الماضي.

ومعدل البطالة في نوفمبر هو الأعلى في كندا منذ أن بلغ 6.0 في المئة في غشت 2018، بينما قالت هيئة الإحصاء إن قطاع الصناعات التحويلية خسر 27500 وظيفة الشهر الماضي بينما فقدت الإدارة العامة 24900 وظيفة.

وأفاد محللون بإن كثير من الوظائف التي فقدت في الإدارة العامة كانت بسبب انتهاء عملية الانتخابات العامة التي جرت في أكتوبر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - simo الجمعة 06 دجنبر 2019 - 19:13
معدل البطالة في المغرب؟ هل هناك قطاع تعليم أو صحة في المغرب مماثل لنظام المتبع في كندا ؟
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