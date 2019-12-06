ثلاثة قتلى في إطلاق نار بقاعدة بحرية أمريكية

هسبريس - إفي

أعلنت السلطات الأمريكية أن ثلاثة أشخاص، بينهم من يشتبه بأنه مطلق رصاص، لقوا حتفهم وأصيب سبعة آخرون على الأقل اليوم الجمعة في قاعدة "بينساكولا" الجوية التابعة لسلاح البحرية وهي قاعدة كبيرة للبحرية الأمريكية في ولاية فلوريدا وذلك في ثاني إطلاق نار مميت في منشأة عسكرية أمريكية هذا الأسبوع.

وقال مكتب قائد شرطة مقاطعة سكامبيا بفلوريدا إنه تم التصدي "لمطلق رصاص نشط" في القاعدة اليوم الجمعة.

من جهته أفاد قائد الشرطة وسلاح البحرية بإن مطلق الرصاص لقي حتفه بعد ذلك بدقائق معدودة.

وكشفت قناة تلفزيون "دبليو.إي.أيه.آر" المحلية، أن نواب قائد شرطة المقاطعة في القاعدة أطلقوا النار على مطلق الرصاص وأردوه قتيلا.

وبحسب الموقع الالكتروني لقاعدة "بينساكولا" يعمل في القاعدة نحو 16 ألف عسكري و7400 مدني.

كان بحار قد أطلق الرصاص يوم الأربعاء على ثلاثة مدنيين في قاعدة "بيرل هاربور" التاريخية في هاواي مما أدى إلى مقتل اثنين منهم قبل أن ينتحر.