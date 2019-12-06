ملك السعودية يعزي ترامب في ضحايا حادث فلوريدا

هسبريس - د .ب .أ

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تلقى مكالمة هاتفية من الملك سلمان عاهل المملكة العربية السعودية، أعرب فيها عن تعازيه في حادث إطلاق النار بولاية فلوريدا، حيث فتح مواطن سعودي النار في قاعدة بنساكولا الجوية البحرية بالولاية.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرغ عن ترامب القول في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": اتصل الملك سلمان عاهل السعودية؛ ليعرب عن خالص تعازيه وتعاطفه مع أسر المقاتلين الذين لقوا حتفهم وأولئك الذين أصيبوا في الهجوم الذي وقع في بنساكولا".

وأضاف ترامب: "قال الملك إن الشعب السعودي غاضب للغاية من الأعمال الوحشية التي قام بها مطلق النار، وأن هذا الشخص لا يمثل بأي شكل من الأشكال مشاعر الشعب السعودي الذي يحب الشعب الأمريكي".

وكانت البحرية الأمريكية أكدت في بيان اليوم الجمعة مقتل أربعة أشخاص، بينهم مرتكب حادث إطلاق النار بقاعدة بنساكولا الجوية البحرية بولاية فلوريدا.

وأشارت البحرية الأمريكية في البيان إلى أن الحادث أسفر عن عدة إصابات.

وقال سلاح البحرية الأمريكية ومكتب رئيس شرطة مقاطعة إسكامبيا إنه لم يعد هناك تهديد نشط في قاعدة بنساكولا الجوية البحرية .