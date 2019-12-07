24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|7
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:45
|08:16
|13:24
|16:00
|18:22
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مرشح لرئاسة الجزائر: الشعب أبهر العالم .. والدستور فوق الجيش
- الدرك البحري يضبط 30 رزمة مخدرات في أصيلا
- المغرب يعرف منافسيه في نهائيات "كان الفوتسال"
- دوري أبطال إفريقيا .. الوداد يتعادل مع صنداونز في الدار البيضاء
- "وادي الأرواح" يمسك النجمة الذهبية للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش
- أخنوش: سب الوطن والمس بثوابت الأمّة لا مكان لهما بين المغاربة - (221)
- هكذا تبخرت أحلام مهاجر مغربي بالنرويج في تسلّم شقة "باب دارنا" - (98)
- مقترح قانون يدعو إلى نسب الأطفال خارج الزواج للأب البيولوجي - (69)
- قناة إسرائيلية: ملك المغرب ألغى اللقاء مع بومبيو بسبب نتنياهو - (59)
- بنعبد الله: إعفائي "غير مشروع" .. وحكومة العثماني "تكنوقراطية" - (56)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الصين تطلق قمرا اصطناعيا لمهام الاستشعار عن بعد
ذكر تقرير إخباري، اليوم السبت، أن الصين أطلقت إلى الفضاء قمرا صناعيا بصريا جديدا للاستشعار عن بعد.
ووفقا لما أوردته "وكالة أنباء الصين الجديدة" (شينخوا)، جرى إطلاق القمر الصناعي من مركز "تاييوان" لإطلاق الأقمار الصناعية بمقاطعة شانشي، شمالي البلاد، الساعة55ر10صباحا بتوقيت العاصمة بكين.
وجاء إطلاق القمر الصناعي "جيلين-1 قاوفن 02 بي"، الذي ينتمي إلى عائلة القمر الصناعي "جيلين-1"، بواسطة صاروخ "كوايتشو-1أيه" (كيه.زد-1أيه)، ودخل القمر المدار المخطط له بنجاح.
وتم تطوير القمر الصناعي بشكل مستقل من قبل شركة "تشانج جوانج" المحدودة لتكنولوجيا الأقمار الصناعية، وهو يتمتع بخصائص عالية الدقة، واسعة النطاق، وقدرة على نقل البيانات بسرعة عالية، بحسب الوكالة.
وسيشكل القمر الصناعي شبكة مع 14 قمرا صناعيا من طراز "جيلين-1" أطلقت في السابق، مما يوفر بيانات وخدمات الاستشعار عن بعد للزراعة والغابات والموارد والبيئة.
و"كيه.زد-1أيه" عبارة عن صاروخ حامل منخفض التكلفة يعمل بالوقود الصلب وهو عالي الدقة ويحتاج فترة تجهيز قصيرة، وطورته شركة تابعة للشركة الصينية لعلوم وصناعة الفضاء، ويستخدم هذا الصاروخ بشكل أساسي لإطلاق أقمار صناعية ذات مدارات منخفضة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
La Chine à lancé un satellite pour les tâches de télédétection, la chine seulement copie sur les autres ils ont tous lancé des satellites militaires "espion" bien avant elle. rien ne peu leurs échappés dans ce temps ils ont tous les moyens est les idées seule chose qu'ils ont en moins uniquement c'est (le (gaz et pétrole) seulement