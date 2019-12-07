الصين تطلق قمرا اصطناعيا لمهام الاستشعار عن بعد

هسبريس ـ مُتابعة

ذكر تقرير إخباري، اليوم السبت، أن الصين أطلقت إلى الفضاء قمرا صناعيا بصريا جديدا للاستشعار عن بعد.

ووفقا لما أوردته "وكالة أنباء الصين الجديدة" (شينخوا)، جرى إطلاق القمر الصناعي من مركز "تاييوان" لإطلاق الأقمار الصناعية بمقاطعة شانشي، شمالي البلاد، الساعة55ر10صباحا بتوقيت العاصمة بكين.

وجاء إطلاق القمر الصناعي "جيلين-1 قاوفن 02 بي"، الذي ينتمي إلى عائلة القمر الصناعي "جيلين-1"، بواسطة صاروخ "كوايتشو-1أيه" (كيه.زد-1أيه)، ودخل القمر المدار المخطط له بنجاح.

وتم تطوير القمر الصناعي بشكل مستقل من قبل شركة "تشانج جوانج" المحدودة لتكنولوجيا الأقمار الصناعية، وهو يتمتع بخصائص عالية الدقة، واسعة النطاق، وقدرة على نقل البيانات بسرعة عالية، بحسب الوكالة.

وسيشكل القمر الصناعي شبكة مع 14 قمرا صناعيا من طراز "جيلين-1" أطلقت في السابق، مما يوفر بيانات وخدمات الاستشعار عن بعد للزراعة والغابات والموارد والبيئة.

و"كيه.زد-1أيه" عبارة عن صاروخ حامل منخفض التكلفة يعمل بالوقود الصلب وهو عالي الدقة ويحتاج فترة تجهيز قصيرة، وطورته شركة تابعة للشركة الصينية لعلوم وصناعة الفضاء، ويستخدم هذا الصاروخ بشكل أساسي لإطلاق أقمار صناعية ذات مدارات منخفضة.