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الرئيسية | خارج الحدود | الصين تطلق قمرا اصطناعيا لمهام الاستشعار عن بعد

الصين تطلق قمرا اصطناعيا لمهام الاستشعار عن بعد

الصين تطلق قمرا اصطناعيا لمهام الاستشعار عن بعد
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 07 دجنبر 2019 - 21:40

ذكر تقرير إخباري، اليوم السبت، أن الصين أطلقت إلى الفضاء قمرا صناعيا بصريا جديدا للاستشعار عن بعد.

ووفقا لما أوردته "وكالة أنباء الصين الجديدة" (شينخوا)، جرى إطلاق القمر الصناعي من مركز "تاييوان" لإطلاق الأقمار الصناعية بمقاطعة شانشي، شمالي البلاد، الساعة55ر10صباحا بتوقيت العاصمة بكين.

وجاء إطلاق القمر الصناعي "جيلين-1 قاوفن 02 بي"، الذي ينتمي إلى عائلة القمر الصناعي "جيلين-1"، بواسطة صاروخ "كوايتشو-1أيه" (كيه.زد-1أيه)، ودخل القمر المدار المخطط له بنجاح.

وتم تطوير القمر الصناعي بشكل مستقل من قبل شركة "تشانج جوانج" المحدودة لتكنولوجيا الأقمار الصناعية، وهو يتمتع بخصائص عالية الدقة، واسعة النطاق، وقدرة على نقل البيانات بسرعة عالية، بحسب الوكالة.

وسيشكل القمر الصناعي شبكة مع 14 قمرا صناعيا من طراز "جيلين-1" أطلقت في السابق، مما يوفر بيانات وخدمات الاستشعار عن بعد للزراعة والغابات والموارد والبيئة.

و"كيه.زد-1أيه" عبارة عن صاروخ حامل منخفض التكلفة يعمل بالوقود الصلب وهو عالي الدقة ويحتاج فترة تجهيز قصيرة، وطورته شركة تابعة للشركة الصينية لعلوم وصناعة الفضاء، ويستخدم هذا الصاروخ بشكل أساسي لإطلاق أقمار صناعية ذات مدارات منخفضة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - افران الاطلس المتوسط السبت 07 دجنبر 2019 - 22:26
الصين تطلق قمرا صناعيا لمهام الاستشعار عن بعد ، الصين تنسخ فقط على الآخرين في جميع المجالات . أطلقوا جميعهم من قبل الأقمار الصناعية العسكرية "للتجسس". لا شيء يفلت لهم في هذا الزمن
La Chine à lancé un satellite pour les tâches de télédétection, la chine seulement copie sur les autres ils ont tous lancé des satellites militaires "espion" bien avant elle. rien ne peu leurs échappés dans ce temps ils ont tous les moyens est les idées seule chose qu'ils ont en moins uniquement c'est (le (gaz et pétrole) seulement
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