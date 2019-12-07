جزائريون في دول الخارج يختارون رئيسا جديدا للبلاد

هسبريس - د.ب.أ

شرع الجزائريون المقيمون في الخارج اليوم السبت في الإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيس جديد للبلاد. ويستمر التصويت بالخارج حتى يوم الخميس المقبل، موعد انطلاق التصويت بالداخل.

وأكدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، التي تشرف على هذا الاستحقاق من بدايته إلى نهايته، أنه جرى اتخاذ جميع التدابير لضمان إجراء الانتخابات "بكل نزاهة وفي أحسن الظروف".

ولا تستبعد أوساط متتبعة للشأن السياسي الجزائري، تسجيل مقاطعة " كبيرة" لهذه الانتخابات من قبل الجالية الجزائرية في الخارج، خاصة في فرنسا وكندا.

ويخوض السباق الرئاسي في الجزائر كل من عبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل، وعلي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، وعبد المجيد تبون المرشح الحر، وعبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني، وعزي الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي.