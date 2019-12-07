24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|7
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:45
|08:16
|13:24
|16:00
|18:22
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مرشح لرئاسة الجزائر: الشعب أبهر العالم .. والدستور فوق الجيش
- وزارة الطاقة تقرّ بضعف مراقبة جودة ومخزون المنتجات البترولية
- "شرطة المياه" تحذر من الاستغلال المفرط للفرشة المائية ببرشيد
- جدل "المادة 9" .. بنشعبون يلتزم بـ3 إجراءات لتنفيذ أحكام القضاء
- عندما حوّلت الحرب "أكادير الكبير" إلى "مستنقع" للمحتل البرتغالي
نشطاء يُودعون عريضة لدى البرلمان لإلغاء تجريم الحريات الفردية (5.00)
- نشطاء يُودعون عريضة لدى البرلمان لإلغاء تجريم الحريات الفردية - (110)
- هكذا تبخرت أحلام مهاجر مغربي بالنرويج في تسلّم شقة "باب دارنا" - (79)
- حشود ضخمة تخترق شوارع الجزائر في آخر جمعة قبل الرئاسيات - (69)
- رصيف الصحافة: قرار رسمي يمنع نقل الأشخاص في "التريبورتورات" - (65)
- "الأحرار" يفوز بالانتخابات الجزئية في دائرة أوسرد - (54)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
جزائريون في دول الخارج يختارون رئيسا جديدا للبلاد
شرع الجزائريون المقيمون في الخارج اليوم السبت في الإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيس جديد للبلاد. ويستمر التصويت بالخارج حتى يوم الخميس المقبل، موعد انطلاق التصويت بالداخل.
وأكدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، التي تشرف على هذا الاستحقاق من بدايته إلى نهايته، أنه جرى اتخاذ جميع التدابير لضمان إجراء الانتخابات "بكل نزاهة وفي أحسن الظروف".
ولا تستبعد أوساط متتبعة للشأن السياسي الجزائري، تسجيل مقاطعة " كبيرة" لهذه الانتخابات من قبل الجالية الجزائرية في الخارج، خاصة في فرنسا وكندا.
ويخوض السباق الرئاسي في الجزائر كل من عبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل، وعلي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، وعبد المجيد تبون المرشح الحر، وعبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني، وعزي الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي.