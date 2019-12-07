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الرئيسية | خارج الحدود | منظمة: مطلق النار بفلوريدا "لا يمثل شعب السعودية"

منظمة: مطلق النار بفلوريدا "لا يمثل شعب السعودية"

منظمة: مطلق النار بفلوريدا "لا يمثل شعب السعودية"
هسبريس - د.ب.أ
السبت 07 دجنبر 2019 - 14:40

أكدت منظمة التعاون الإسلامي أن الطالب السعودي الذي قام بإطلاق النار على عدد من المتدربين في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية "لا يمثل القيم الإسلامية التي تميز الشعب السعودي".

وأعربت منظمة التعاون الإسلامي، في بيان لها اليوم السبت، عن" حزنها إزاء وقوع حادث إطلاق النار الذي جرى في ولاية فلوريدا، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى."

وأكدت المنظمة، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقرا لها، "رفضها لهذا الاعتداء"، مشددةً على" أن المعتدي لا يمثل القيم الإسلامية السمحة التي تميز الشعب السعودي والمسلمين جميعًا الذين يؤمنون بالتسامح والاعتدال والوسطية والانفتاح على الحضارات الإنسانية".

وقدم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين "العزاء لأهالي القتلى".

وأكدت هيئة كبار العلماء السعودية اليوم أن حادث إطلاق النار في ولاية فلوريدا الأمريكية "عمل إجرامي مدان".

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