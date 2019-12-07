24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|7
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:45
|08:16
|13:24
|16:00
|18:22
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مرشح لرئاسة الجزائر: الشعب أبهر العالم .. والدستور فوق الجيش
- وزارة الطاقة تقرّ بضعف مراقبة جودة ومخزون المنتجات البترولية
- عندما حوّلت الحرب "أكادير الكبير" إلى "مستنقع" للمحتل البرتغالي
- مول "الشفوي"
- تعزيز البحث العلمي في الدول الإفريقية يستوقف أكاديميين بالداخلة
نشطاء يُودعون عريضة لدى البرلمان لإلغاء تجريم الحريات الفردية (5.00)
- نشطاء يُودعون عريضة لدى البرلمان لإلغاء تجريم الحريات الفردية - (110)
- هكذا تبخرت أحلام مهاجر مغربي بالنرويج في تسلّم شقة "باب دارنا" - (84)
- حشود ضخمة تخترق شوارع الجزائر في آخر جمعة قبل الرئاسيات - (69)
- رصيف الصحافة: قرار رسمي يمنع نقل الأشخاص في "التريبورتورات" - (65)
- "الأحرار" يفوز بالانتخابات الجزئية في دائرة أوسرد - (54)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
منظمة: مطلق النار بفلوريدا "لا يمثل شعب السعودية"
أكدت منظمة التعاون الإسلامي أن الطالب السعودي الذي قام بإطلاق النار على عدد من المتدربين في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية "لا يمثل القيم الإسلامية التي تميز الشعب السعودي".
وأعربت منظمة التعاون الإسلامي، في بيان لها اليوم السبت، عن" حزنها إزاء وقوع حادث إطلاق النار الذي جرى في ولاية فلوريدا، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى."
وأكدت المنظمة، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقرا لها، "رفضها لهذا الاعتداء"، مشددةً على" أن المعتدي لا يمثل القيم الإسلامية السمحة التي تميز الشعب السعودي والمسلمين جميعًا الذين يؤمنون بالتسامح والاعتدال والوسطية والانفتاح على الحضارات الإنسانية".
وقدم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين "العزاء لأهالي القتلى".
وأكدت هيئة كبار العلماء السعودية اليوم أن حادث إطلاق النار في ولاية فلوريدا الأمريكية "عمل إجرامي مدان".