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الرئيسية | خارج الحدود | حزب إسلامي يقاطع الانتخابات الرئاسية في الجزائر

حزب إسلامي يقاطع الانتخابات الرئاسية في الجزائر

حزب إسلامي يقاطع الانتخابات الرئاسية في الجزائر
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 07 دجنبر 2019 - 19:56

أعلن حزب جبهة العدالة والتنمية، المحسوب على التيار الإسلامي في الجزائر، مقاطعته للانتخابات الرئاسية المقررة في الثاني عشر دجنبر الجاري، مؤكدا أن واجبه هو " التخندق مع الشعب الجزائري والاستجابة لمطالبه والحفاظ على وحدته".

وقال الحزب في بيان له اليوم السبت، إنه سجل عدم توفر الشروط والضمانات التي يجب أن تتحقق لإجراء انتخابات حرة ونزيهة من خلال تأسيس السلطة المستقلة للانتخابات خارج التوافقات السياسية والإجماع الوطني، فضلا عن مواصلة التضييق على شباب الحراك والناشطين السياسيين وعدم إخلاء سبيلهم، والاستمرار في التضييق على حرية الرأي وزيادة القيود المفروضة على حرية التعبير وحرية الإعلام والصحافة.

واعتبر الحزب أن رموز نظام بوتفليقة لا تزال قائمة برئيس دولته وحكومته وطواقمه السياسية والإدارية وأحزابه، مشيرا بأن معظم المترشحين اليوم هم من أحزاب الموالاة.

ودعت جبهة العدالة والتنمية إلى "وضع حد لسياسة التجاهل لثورة الشعب السلمية ومطالبه المشروعة، والعمل لأجل إقامة نظام حكم شرعي فعال وعادل يقوى على رعاية المصالح وحفظ الحقوق والحريات والسير الصحيح والمتدرج نحو التقدم والازدهار".

كما أكد التنظيم السياسي الإسلامي نفسه أنه ينأى عن أي موقف أو سياسة أو إجراء من شأنه أن يهدد وحدة الوطن واستقراره.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - علي بابا السبت 07 دجنبر 2019 - 20:33
مهزلة تاريخية للقايد صالح الجالية الجزائرية في فرنسا وما ادراك ما فرنسا لم يتجاوز فيها المصوتون 100 شخص وغدا ستسمعنا ابواق القايد صالح انتخبات ناجحة كما كان يكذب و يركب على الحراك ويحسبه يخرج من اجل الانتخبات ، استحمارا للشعب الجزائري
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8
2 - مرزوقي عبد الحكيم/ الجزائر السبت 07 دجنبر 2019 - 20:35
سننتخب ان شاء الله يوم الخميس
و هذه الاحزاب الإسلاموية الراديكالية لا نحتاجها خاصة هذا الحزب لأنه غير مصنف أصلا مع الأحزاب الاسلامية في الجزائر
قد يعتقد البعض أنّ الحراك و الحركى قد يُفسدون عرسنا الانتخابي لكن هيهاات هيهات نحن سننتخب و سننتخب و سننتخب ان شاء الله ولا عزاء للحاقدين
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-11
3 - louardi dz السبت 07 دجنبر 2019 - 20:37
نعم للانتخبات نعم لاستقرار الجزائر و تحية اجلال و تقدير لجيشنا الوطني الشعبي حامي حمى البلاد و العباد و اللذي كان سند و درع للمتضاهرين من اي انزلاق كما كان يتمنى ذلك اعداء الوطن ولله الحمد لم تزهق روح واحدة و لم تسيل قطرة دم واحد و ان شاء الله و بعد انتخاب الرئيس المقبل ستتخذ اجرئات تهدئة و يفتح باب الحوار بين مختلف الاطراف و سيصل الجزائريين الى التوافق المنشود و مسافة الميل تبدء بخطوة نحو العلى و الرقي و سيدرك الحاقدون كم كانوا مخطئين في ابناء المليون شهيد
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-10
4 - amaghrabi السبت 07 دجنبر 2019 - 20:50
صراحة حزب فهم اللعبة العسكرية القذرة بحيث ياسبحان الله المترشحون الخمسة كلهم رضعوا من ثدي المخزن الجزائري وكانوا في طاعة الجنيرالات الجزائرية وبالتالي ماهي القيمة المضافة التي يعطيها هؤلاء العملاء ماضيا وحاضرا ومستقبلا.لا يوجد بينهم معارض واحد يقف بجانب المقهورين والمظلومين الفقراء والشرفاء والاوفياء .انها مهزلة سياسة بكل المقاييس وليعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.وعاش الشعب الجزائري والخزي والعار لمن يمص دماءه الزكية
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7
5 - بنت الشاوية الرجلة والنيف DZ السبت 07 دجنبر 2019 - 21:07
أحزاب الإسلامية شبعنا وروينا منها واضن حتى المغاربة لديهم تجربة معهم اما الانتخابات سوف ترون تسونامي في ٤٨ ولاية ويقلون نعم للديموقراطية ولدينا حق في اختيار من يقود هذا البلد العزيز على قلوبنا ربي يحفضنا من مكائد الأعداء الذين يتربصون لنا شرا ويردون لهذا الشعب ان ينتفض ضد من يؤمن له حدود بلاده ويقوم بتنضيف الجزائر من بقاية الاستعمار من زوافة قبايل والحركى وسرقين والعصبات نعم سوف ننتصر الجزائر أمام الأعداء وسوف يقوم جميعا لبناء وطننا الغالي ولقد رزقنا الله بقارة وخيراتها تحت الارض وفوق الأرض وحررت شبرا شبرا بفضل شهدائنا رحمهم الله وانا واحدة من عائلة شاوية التي فقدت ثلاثة من عائلتها إبان ثورة التحرير الوطنية والحمد لله نفتخر بجنسيتي جزائرية وادافع عنها كمى دافعو عنها أجدادي بدمائهم وهذه هي الحقيقة التي لا يرضى العدو سماعها فاءكر عزيزتي هسبريس لاتاحت لي الفرصة لتعبيير
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