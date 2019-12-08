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الرئيسية | خارج الحدود | ألف إماراتي يتقدمون بطلبات لبرنامج رواد الفضاء

ألف إماراتي يتقدمون بطلبات لبرنامج رواد الفضاء

ألف إماراتي يتقدمون بطلبات لبرنامج رواد الفضاء
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 08 دجنبر 2019 - 12:45

تقدم مايقرب من ألف إماراتي بطلبات للالتحاق ببرنامج الإمارات لرواد الفضاء، ليتم اختيار أحدهم ليكون ثاني رائد فضاء في تاريخ البلاد.

وكشف مسؤولون في مركز محمد بن راشد للفضاء بدبي أن المركز تلقى طلبات من نحو ألف شخص خلال الساعات الأربع الأولى لفتح باب التسجيل بالبرنامج.

وقال المهندس سالم المري، مدير البرنامج، إن المركز مستمر في استقبال طلبات التقدم للبرنامج حتى يوم 19 دجنبر، لتبدأ بعد ذلك المقابلات ثم الإختبارات التي تجريها لجنة متخصصة من المركز وخبراء في علوم الفضاء.

وأوضح المسؤول نفسه أن اللجنة تتكون من 10 أعضاء؛ بينهم رائدا الفضاء هزاع المنصوري وزميله رائد الفضاء الاحتياطي سلطان النيادي.

ويشترط المركز أن يكون المتقدم إماراتي الجنسية لا يقل عمره عن 18 عاما، وأن يكون متقناً للغتين العربية والإنجليزية ويحمل شهادة جامعية، ويقبل البرنامج كافة التخصصات في الهندسة والطيران، والقطاع العسكري والتعليم، وقطاع العلوم والتكنولوجيا.

وتابع مدير البرنامج الإماراتي لرواد الفضاء: "سيخضع من وقع عليهم الاختيار لاختبارات نفسية وتحليل شخصية، ثم اختبارات بدنية، ثم يخضعون لفحوص واختبارات طبية دقيقة".

ودعا المري الفتيات إلى التقدم للبرنامج، حيث ستتاح لهن الفرصة كاملة؛ على قدم المساواة مع الذكور، وسيقع الاختيار على الأنسب فقط.

وكانت الإمارات أعلنت عزمها إطلاق ثاني رائد فضاء إماراتي، بعد نجاح رحلة هزاع المنصوري، أول رائد فضاء في تاريخ البلاد، في شهر شتنبر الماضي.

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