24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|8
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:46
|08:17
|13:24
|16:00
|18:22
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- كوريا الشمالية: نزع الأسلحة النووية غير مطروح
- مسابقة تدعم ثقافة القراءة لدى التلاميذ بمدينة سلا
- جامعي: الاعتراف بالأمازيغية يسحب البساط من دعاة إنشاء حزب
- رقعة الاحتجاج تتسع ضد إصلاح التقاعد بفرنسا
- ندوة "بدائل" تتدارس سلبيات التواصل الاجتماعي
المغرب يتراجع بشكل لافت في "مؤشر التجارة الإلكترونية" لـ2019 (5.00)
بنكيران يتبرأ من حكومة العثماني ويدافع عن مراحيض الوسط المدرسي (5.00)
لقاء حموشي وبومبيو يقرّ بقوة النموذج الأمني المغربي أمام الإرهاب (5.00)
- أخنوش: سب الوطن والمس بثوابت الأمّة لا مكان لهما بين المغاربة - (292)
- بنكيران يتبرأ من حكومة العثماني ويدافع عن مراحيض الوسط المدرسي - (66)
- بنكيران: الكذب رياضة وطنية - (43)
- الإفلاس يدفع "دوزيم" إلى إنهاء المجانية وفرض الأداء على الجالية - (40)
- دوري أبطال إفريقيا .. الوداد يكتفي بالتعادل مع صنداونز في البيضاء - (38)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
استطلاع: تنفيذ "بريكست" يخدم استقلال الاسكتلنديّين
أظهر استطلاع للرأي أن اسكتلندا سوف تصوت لصالح الاستقلال في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، ولكنها سوف تصوت ضد الاستقلال إذا بقيت بريطانيا.
وأظهر الاستطلاع الذي أجري لصالح صحيفة "صنداي تايمز"، في الفترة من 3 إلى 6 دجنبر الجاري، أن أغلبية من الاسكتلنديين (51%) سوف يؤيدون الاستقلال إذا غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي، بينما سوف يرفضه 49% .
وفي الوقت نفسه، قالت أغلبية تبلغ 58% إنه إذا بقيت بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، فسوف يصوتون ضد استقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة، فيما قال 42% ممن شملهم الاستطلاع إنهم سوف يؤيدون الاستقلال في هذه الحالة.
وفي الاستفتاء الذي أجرته بريطانيا حول الخروج من الاتحاد الأوروبي عام 2016، اختار 62% من الناخبين الاسكتلنديين البقاء في الاتحاد الأوروبي، بينما صوت 52% من الناخبين على مستوى المملكة المتحدة لصالح البريكست.
ومن المقرر الآن أن تتم مغادرة بريطانيا، التي تم تأجيلها بشكل متكرر، في 31 يناير، ولكن الأمور يمكن أن تتغير بناء على نتيجة الانتخابات التي دعا إليها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لمحاولة إنهاء مأزق البريكست.