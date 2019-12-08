استطلاع: تنفيذ "بريكست" يخدم استقلال الاسكتلنديّين

هسبريس ـ مُتابعة

أظهر استطلاع للرأي أن اسكتلندا سوف تصوت لصالح الاستقلال في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، ولكنها سوف تصوت ضد الاستقلال إذا بقيت بريطانيا.

وأظهر الاستطلاع الذي أجري لصالح صحيفة "صنداي تايمز"، في الفترة من 3 إلى 6 دجنبر الجاري، أن أغلبية من الاسكتلنديين (51%) سوف يؤيدون الاستقلال إذا غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي، بينما سوف يرفضه 49% .

وفي الوقت نفسه، قالت أغلبية تبلغ 58% إنه إذا بقيت بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، فسوف يصوتون ضد استقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة، فيما قال 42% ممن شملهم الاستطلاع إنهم سوف يؤيدون الاستقلال في هذه الحالة.

وفي الاستفتاء الذي أجرته بريطانيا حول الخروج من الاتحاد الأوروبي عام 2016، اختار 62% من الناخبين الاسكتلنديين البقاء في الاتحاد الأوروبي، بينما صوت 52% من الناخبين على مستوى المملكة المتحدة لصالح البريكست.

ومن المقرر الآن أن تتم مغادرة بريطانيا، التي تم تأجيلها بشكل متكرر، في 31 يناير، ولكن الأمور يمكن أن تتغير بناء على نتيجة الانتخابات التي دعا إليها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لمحاولة إنهاء مأزق البريكست.