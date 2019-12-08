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كُتّاب وآراء
إطلاق سراح المئات من الموقوفين في "حراك العراق"
أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الاحد، أن الهيئات التحقيقية المكلفة بنظر قضايا التظاهرات أطلقت سراح 2626 موقوفا من المتظاهرين السلميين؛ منذ انطلاقها في أكتوبر الماضي وحتى الآن.
وأضاف بيان لمجلس القضاء الأعلى أنه "ما يزال 181 موقوفا جار التحقيق معهم عن الجرائم المنسوبة لهم وفق القانون" .
ويشهد العراق مظاهرات، منذ بداية شهر أكتوبر الماضي، للمطالبة بإجراء إصلاحات دستورية ووزارية وتوفير فرص عمل وإلغاء المحاصصة والكشف عن المتسبب بقتل المشاركين فيها.
وقد تخللت الاحتجاجات صدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص، وإصابة الآلاف، بحسب المفوضية العراقية لحقوق الإنسان.