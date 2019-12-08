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الرئيسية | خارج الحدود | النيابة الجزائرية تطلب 20 سنة سجنا لأويحيى وسلال

النيابة الجزائرية تطلب 20 سنة سجنا لأويحيى وسلال

النيابة الجزائرية تطلب 20 سنة سجنا لأويحيى وسلال
هسبريس - د.ب.أ
الأحد 08 دجنبر 2019 - 15:58

طلبت النيابة العامة في الجزائر، اليوم الأحد، 20 سنة سجنا نافذا لكل من رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، مع تغريمهما بـ10 آلاف دولار عن تهم الفساد في قضية مصانع تجميع السيارات.

كما طلبت النيابة تسليط العقوبة نفسها على وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب، الهارب من العدالة الجزائرية، مع الأمر بالقبض الدولي عليه.

كما التمست النيابة السجن 15 عاما نافذا لكل من وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي وبدة محجوب، و10 سنوات سجنا مع غرامة مالية بـ10 آلاف دولار لكل من رجال الأعمال محمد بايري وحسان العرباوي وأحمد مازوز.

والتمست النيابة أحكاما متفاوتة في حق العديد من المتهمين الآخرين.

وقال وكيل الجمهورية في مرافعته إن المسؤولين السامين السابقين في الدولة كبدوا الخزينة العمومية خسارة بـ5،1 مليارات دولار.

وأوضح وكيل الجمهورية في مرافعته أن هذه المحاكمة تمثل قضية فريدة وغير مسبوقة، وتعتبر الأولى في تاريخ القضاء الجزائري التي يخضع فيها مسؤولون سامون في الدولة لسلطة العدالة ويتم التحقيق معهم ومحاكمتهم.

وأشار المتحدث إلى أن ما أطلق عليه عبثا الاستثمار في صناعة السيارات في باطنه "استدمار" للاقتصاد الوطني، وزاد أن المتهمين زرعوا الشك واليأس في نفوس الشعب إلى درجة أن أصبح جزءا كبيرا منه لا يثق في مسؤول ولا إدارة ولا حتى في هذه المحاكمة؛ كما لفت إلى أن رجال الأعمال المتهمين أنشؤوا شركات وهمية لنهب المال العام.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - الهواري عبدالله الأحد 08 دجنبر 2019 - 16:15
أتمنى لهم مقاما سعيدا بالسجن،وأن يطول مقامهما به.
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2 - إبن بطوطة الأحد 08 دجنبر 2019 - 16:21
أحكام لدر الرماد على عيون الشعب الجزائري العظيم من أجل الإنتخابات،العصابة تلعب على أخر أوراقها لإنجاحها و هذا لن يتحقق.
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3 - زكرياء المغربي الأحد 08 دجنبر 2019 - 16:22
القايد صالح يتحكم في الجزائر من كل الجوانب القضاء يحكم بي 20 سنة سجنا نافذا في حق أحمد أويحيى و عبد المالك سلال لكن رئيس الأركان سيحكم بالبراءة على سلال و أويحيى وسيقضون ما تبقى من حياتهم في أمريكا أو كندا ...
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4 - ومن يثق بكم الأحد 08 دجنبر 2019 - 16:24
معك الحق لم ولن يثقوا في هذه المحاكمة.
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