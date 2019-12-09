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كُتّاب وآراء
إدانة زعيم يساري فرنسي بترهيب قاض ورجل أمن
ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن حكما بالسجن ثلاثة شهور مع وقف التنفيذ صدر بحق زعيم المعارضة اليساري جان لوك ميلنشون، اليوم الاثنين، بسبب إدانته بمقاومة وترهيب قاض ورجل شرطة خلال تفتيش مكاتب حزبه.
وندد ميلنشون، الذي يعد أكثر المنتقدين علنا لسياسات الرئيس إيمانويل ماكرون الداعمة لمؤسسات الأعمال ، على الفور ما سماه "حكما سياسيا".
كما تم تغريم المرشح الرئاسي السابق مبلغ 8000 يورو، وصدرت أحكام بدفع غرامات أصغر بحق أربعة نشطاء آخرين من حزب "لا فرانس انسوميز" (فرنسا لا تقهر) اليساري، من بينهم عضو في البرلمان الأوروبي وعضو في الجمعية الوطنية الفرنسية.
واعتُبرت مصداقية ميلنشون قد تضررت على نطاق واسع بسبب رد فعله الغاضب عندما علم أنه يتم تفتيش مقر حزبه بسبب شكوك حول سوء السلوك المالي.
وأظهرت مقاطع فيديو للواقعة اليساري المخضرم وهو يسأل رجل شرطة يحرس باب المكتب عمن أعطاه أوامره، ثم صرخ قائلا: "أنا الجمهورية! أنا عضو في البرلمان"، قبل أن يحاول مع زملائه فتح الباب بالقوة.