24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4608:1813:2516:0018:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. مهمّشون يشتكون بؤس المعيشة بدار ولد زيدوح (5.00)

  2. دور الأزياء العالمية تجتذب المسلمات بتصميم "الأزياء المحتشمة" (5.00)

  3. العزاوي .. بطل من زاكورة يتسلّق قمّة العالمية في السباقات الجبلية (5.00)

  4. النيابة الجزائرية تطلب 20 سنة سجنا لأويحيى وسلال (5.00)

  5. عندما طالب المقيم العام ليوطي بجمع معلومات عن أمازيغ المغرب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | إدانة زعيم يساري فرنسي بترهيب قاض ورجل أمن

إدانة زعيم يساري فرنسي بترهيب قاض ورجل أمن

إدانة زعيم يساري فرنسي بترهيب قاض ورجل أمن
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 09 دجنبر 2019 - 15:50

ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن حكما بالسجن ثلاثة شهور مع وقف التنفيذ صدر بحق زعيم المعارضة اليساري جان لوك ميلنشون، اليوم الاثنين، بسبب إدانته بمقاومة وترهيب قاض ورجل شرطة خلال تفتيش مكاتب حزبه.

وندد ميلنشون، الذي يعد أكثر المنتقدين علنا لسياسات الرئيس إيمانويل ماكرون الداعمة لمؤسسات الأعمال ، على الفور ما سماه "حكما سياسيا".

كما تم تغريم المرشح الرئاسي السابق مبلغ 8000 يورو، وصدرت أحكام بدفع غرامات أصغر بحق أربعة نشطاء آخرين من حزب "لا فرانس انسوميز" (فرنسا لا تقهر) اليساري، من بينهم عضو في البرلمان الأوروبي وعضو في الجمعية الوطنية الفرنسية.

واعتُبرت مصداقية ميلنشون قد تضررت على نطاق واسع بسبب رد فعله الغاضب عندما علم أنه يتم تفتيش مقر حزبه بسبب شكوك حول سوء السلوك المالي.

وأظهرت مقاطع فيديو للواقعة اليساري المخضرم وهو يسأل رجل شرطة يحرس باب المكتب عمن أعطاه أوامره، ثم صرخ قائلا: "أنا الجمهورية! أنا عضو في البرلمان"، قبل أن يحاول مع زملائه فتح الباب بالقوة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.