24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4608:1813:2516:0018:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. مهمّشون يشتكون بؤس المعيشة بدار ولد زيدوح (5.00)

  2. دور الأزياء العالمية تجتذب المسلمات بتصميم "الأزياء المحتشمة" (5.00)

  3. العزاوي .. بطل من زاكورة يتسلّق قمّة العالمية في السباقات الجبلية (5.00)

  4. النيابة الجزائرية تطلب 20 سنة سجنا لأويحيى وسلال (5.00)

  5. عندما طالب المقيم العام ليوطي بجمع معلومات عن أمازيغ المغرب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | مؤيدو ومعارضو انتخاب الرئيس يتواجهون بالجزائر

مؤيدو ومعارضو انتخاب الرئيس يتواجهون بالجزائر

مؤيدو ومعارضو انتخاب الرئيس يتواجهون بالجزائر
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 09 دجنبر 2019 - 14:35

شهد وسط العاصمة الجزائرية تظاهرتين، اليوم الاثنين، الأولى مؤيدة للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 دحنبر الجاري، والثانية معارضة لها.

وتجمع المئات من مؤيدي الانتخابات الرئاسية أمام ساحة البريد المركزي، معقل الحراك الشعبي، ورددوا شعارات مساندة للمشاركة في المحطة المبرمجة الخميس المقبل، وأخرى تثمن دور الجيش وقائده الفريق أحمد قايد صالح.

واستهجن المتظاهرون "العنف المستخدم باسم الديمقراطية من قبل معارضي الانتخابات ضد أفراد الجالية الجزائرية بالخارج، لمنعهم من التوجه إلى مكاتب الاقتراع من أجل التصويت في هذه الانتخابات"، وفق تعابيرهم.

على بعد أمتار قليلة من هذا التجمع، تظاهر المئات، أغلبهم من الطلبة، ضد إجراء الانتخابات الرئاسية وللمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، ورحيل كل رموز نظام الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة.

وتحدثت مصادر إعلامية محلية، اليوم الإثنين، عن تدخل عناصر من الشرطة الجزائرية لاعتقال بعض الطلبة الرافضين لانتخابات الرئاسة.

عملية التصويت الخاصة بالبدو الرحل انطلقت في المناطق المعزولة بالصحراء، بينما تتواصل للجالية الجزائرية في الخارج، لليوم الثالث على التوالي، حيث تسيطر الأجواء المشحونة على هذه العملية في بعض المدن الفرنسية.

كما تواصل الاضراب الشامل في ولايتي بجاية وتيزي وزو، وجزء من ولايتي بومرداس والبويرة، لليوم الثاني على التوالي احتجاجا على تنظيم الانتخابات الرئاسية. ويتوقع أن يستمر هذا الاضراب، الذي قوبل باستجابة محدودة جدا في بعض الولايات، إلى بعد غد الأربعاء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - مرزوقي عبد الحكيم/ الجزائر الاثنين 09 دجنبر 2019 - 14:57
بعد الخميس ان شاء الله سيكون الرئيس الجديد لان الشعب الجزائري سينتخب بكل قوة و وراءه جيشنا الشعبي الوطني الذي سيضرب بيد من حديد على كل من يتعدى على القانون ،
و الذين ينتظرون الفوضى و إراقة الدماء سيشاهدون ان شاء الله لحمة الجزائريين وقت الشدة ،
سننتخب ان شاء الله و لا عزاء للحاقدين و لا عزاء للحركى و لا عزاء للزواف اللائكيين و أولاد فرنسا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-22
2 - حكيمdz الاثنين 09 دجنبر 2019 - 15:01
معارضو الانتخابات بدايتهم خطا كيف ينادون بحرية التعبير والديمقراطية وهم يعنفون ويسبون من ينتخب كل واحد حر حتي ولم يكن علي صواب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
3 - صاخط على الوضع الاثنين 09 دجنبر 2019 - 15:16
للاسف سيناريو مصر سيتكرر في بلد المليون شهيد أتمنى أن تمر هذه المرحلة بسلام وينتصر الحق على الباطل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
4 - سعد الاثنين 09 دجنبر 2019 - 15:40
مؤيدي الانتخابات عددهم جد قليل ، يلقبون باصحاب الكاشير. اما المعارضون يقدر عددهم بالملايين، ورغم الترغيب والترهيب عددهم يزداد ، والطغمة العسكرية صورت قبل موعد الانتخابات عدد من افراد الجيش بلباس مدني يصوتون لتدعي انه تصويت مباشر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
5 - بومرداس الاثنين 09 دجنبر 2019 - 15:40
المرشحون المنتمون للنظام السابق وتمت تزكيتهم من طرف العسكر لضعفهم الشديد ادا تمت الانتخابات وفاز احدهم فسينطبق على الشعب الجزائري المتل القائل صام عام وفطر على جرادة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
6 - مطبخ عالمي الاثنين 09 دجنبر 2019 - 15:42
الشعب الجزاءري الحر سيذهب يوم الخميس بإذن الله تعالى إلى صناديق الاقتراع بقوة لتكون نهاية الحركى الجدد و الزواف عملاء فرنسا و التحرر من الوصاية الاستعمارية الفرنسية، تحية لأفراد الجيش الوطني الشعبي أبناء الشعب و تحية خاصة للفريق المجاهد القايد صالح تحيا الجزائر الله يرحم الشهداء،
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
7 - abdo الاثنين 09 دجنبر 2019 - 15:42
نتمى لإخواننا الجزائريين كل التوفيق والنجاح ومستقبل زاهر انشاء الله ويرزقهم رئيس نزيه يخاف الله ليخرج الجزائر من محنتها ولكي يعيش اهلها في خير ورخاء وامن. اقول لأخي الجزائري رقم 1.اقسم لك بالله ان اغلب الشعب المغربي يحب الشعب الجزائري الا القلة القليلة هداهم الله.وكذلك الشعب الجزائري يحب الشعب المغربي الا القليل.نحن اخوة في كل شيء في الدين وفي اللغة وفي الثقافة وزد على ذالك نحن جيران.فتق الله .هذه الدنيا زائلة وسنموت وسنحاسب على كل صغيرة وكبيرة عند الله فلا داعي لزرع الفتنة بين المسلمين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
8 - بنت الشاوية الرجلة والنيف DZ الاثنين 09 دجنبر 2019 - 15:44
يا أيها الشعب الجزائري حافض على هدوئك لان ما يحاك لك جد خطير يردون ان تسيل الدماء وتزهق الأرواح واطلب من الجيش الوطني الشعبي ان يحمي هذا البلد الأمن والعزيز الله كشف خبث فيئة معينة لا تمثل الا نفسها وما جرى في أوروبا خير دليل عن غطرست من يدفعهم للعنف لقد اضهرو لنا مدى عنفهم ضد المنتخبن لقد راءينا كيف يشتمون المواطن الغيور عن وطنه واقولها بصراحة ان كانو حقا جزائري ويحبون وطنهم لقابو بهذه الأعمال لأنهم ضعفاء الشخصية وقلوبهم قاضية وعنصوريين وحاقدين ولقد لاحضنا 90٪ من من يرفضون الانتخابات هم زواوة زواف معروفين عند كل جزائري يردون الانفصال كمى ارادو الريافة فالمغرب سبحان الله هناك خطة خبيثة يردون تنفيذها في شمال أفريقيا وهذه الخطة بداءت في ليبيا وضهرت فيئة هناك اكيد تدعمها أيادي خارجية لتشتيت الشعوب المغاربة لكي يستولون على ثرواتنا وهم الصهاينة والماس نية ي دونها حربا في شمال أفريقيا لكي يبيعون اسلحتم بالماليير وينهون لنا ثرواتنا وهذه هي الحقيقة يا سادة إياكم ان تسمحو لهم لاغراق أوطان شمال الافريقي بالاسلحة لكي نتقاتل وهذه هي الحقيقة انشرها جزاك الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
9 - HAMID الاثنين 09 دجنبر 2019 - 15:52
بعض البيادق المرتبط بقاؤهم باستمرار النظام الحاكم في الجزائر لا شغل لهم الا النوم في انتظار المساعدات ومراقبة ما ينشر على هسبريس ليكونوا السباقين الى التعليق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 9 | عرض: 1 - 9

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.