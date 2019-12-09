البريطانيون يقررون مصير "بريكست" يوم الخميس

ألمودينا دومينيك من لندن*

سيقرر البريطانيون مصير خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي "بريكست" قبل "أعياد الميلاد"، عبر الانتخابات العامة التي ستجرى في بريطانيا يوم الخميس المقبل، في محاولة حاسمة لإخراج البلاد من متاهة شاقة بدا عليهم التعب من تبعاتها.

وسيبتعد الناخبون في هذه الانتخابات ذات الخصوصية، التي تجري في ديسمبر لأول مرة منذ قرن من الزمان، عن ولاءاتهم السياسية لإنهاء فوضى الخروج المؤلم من الاتحاد الأوروبي الذي بدأت قصته قبل 3 أعوام.

الرياح في صالح المحافظين

تعهد زعيم المحافظين بوريس جونسون، الذي يتقدم كافة الاستطلاعات، بتقديم "قانون خروج بريطانيا الجديد" كـ"هدية مبكرة للأمة قبل أعياد الميلاد"، على الرغم من أن الرحيل الرسمي عن التكتل الأوروبي لن يتم إلا في 31 يناير المقبل.

ولم تتمكن النقاشات المريرة حول النظام الصحي-أكثر ما يقلق البريطانيين بعد "بريكست"-ولا حتى قضية الأمن بعد الهجوم الإرهابي الذي حدث وسط الحملة الانتخابية، من تغيير اتجاه الريح التي تهب لصالح المحافظين.

ويحظى جونسون بدعم ثلاثة من كل أربعة ناخبين مؤيدين لـ"بريكست"، كما تجاوز حزب "بريكست"، بزعامة نايجل فاراج، الذي مثل تهديدا بعد فوزه في الانتخابات الأوروبية.

ويحافظ حزب المحافظين دائما في استطلاعات الرأي على مسافة أمان تصل إلى 10 نقاط، متقدما على حزب العمال، المعارض الرئيسي في البلاد.

المفاجآت واردة بطبيعة الحال في الانتخابات؛ يحاول "الديمقراطيون الأحرار" وزعيمتهم، جو سوينسون، وشعارهم "إيقاف بريكست"، حشد جميع الذين يرغبون في الاستمرار داخل التكتل الأوروبي، وهو خيار يدعمه أيضا الأسكتلنديون القوميون في الحزب الوطني الأسكتلندي.

ومهما كانت استطلاعات الرأي، فإن كافة الانتخابات تخضع لمفاجآت ولا يُستبعد أن يوحد العمال والديمقراطيون الأحرار والقوميون الأسكتلنديون صفوفهم، بالإضافة إلى أحزاب ثانوية أخرى، لإسقاط حزب المحافظين.

لا يمكن النظر إلى هذه الانتخابات على أنها استفتاء ثان؛ فاتجاه التصويت على الاستمرار داخل التكتل الأوروبي ينقسم بين عدة أحزاب، لذلك يتفق المحللون على أنه لا يمكن تفسير هذه الانتخابات بأنها استفتاء آخر.

وقال أندرو جامبل، أستاذ السياسة بجامعة كامبريدج عضو كلية كوينز الأمريكية، لـ"إفي"، إن "هذه الانتخابات ليست استفتاء ثانيا. من المرجح أن يفوز المحافظون بها-لأن النظام يدعمهم-بالرغم من وجود أصوات مؤيدة للبقاء في الاتحاد الأوروبي".

وأكدت ستيلا لادي، خبيرة الإدارة العامة بجامعة كوين ماري في لندن، لـ"إفي" أن "الخط الفاصل في هذه الانتخابات ليس اليسار واليمين"، بل الموقف من الاتحاد الأوروبي.

وسيكون 12 ديسمبر يوما باردا، وقد تنخفض نسبة المشاركة التي تمثل عاملا حاسما في كافة الانتخابات. ومع ذلك، فإن الضيق الناجم عن كابوس "بريكست" سيشجع البريطانيين على مغادرة منازلهم للمشاركة، سواء كان هناك ثلج أو مطر أو برق.