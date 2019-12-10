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الرئيسية | خارج الحدود | "أوبك" تدفع الجزائر إلى التخفيض من إنتاج النفط

"أوبك" تدفع الجزائر إلى التخفيض من إنتاج النفط

"أوبك" تدفع الجزائر إلى التخفيض من إنتاج النفط
هسبريس – د.ب.أ
الاثنين 09 دجنبر 2019 - 23:52

كشف وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب عن أن بلاده ستعمد إلى تخفيض إنتاجها من النفط بمقدار 12 ألف برميل يوميا، في إطار تنفيذ التزاماتها مع منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك".

وقال عرقاب، في برنامج للإذاعة الجزائرية، الاثنين، إن هذا التخفيض لن يؤثر على مداخيل بلاده من النقد الأجنبي، ولا على صادراتها في هذه الفترة.

وأكد عرقاب أن دول أوبك بالإضافة للدول الـ 12المشاركة في الدورة 177 للمنظمة البترولية، اتفقت على خفض جديد لإنتاج النفط من أجل خلق توازن في الأسعار التي تذبذبت في الأشهر الستة الماضية بفعل ضخ كميات كبيرة من البترول في السوق الأوروبية.

وأضاف:" التخفيض سينتقل من 2ر1 مليون برميل يوميا الى 7ر1 مليون برميل بالنسبة للدول الأعضاء بالأوبك، وكذا 12 دولة خارج أوبك، وهو ما يتجسد في تقليص الإنتاج بمعدل 500 ألف برميل يوميا".

كما لفت أنه لا يمكن توقع الأسعار الدولية في المستقبل القريب لأن كل شيء مرتبط بالعرض والطلب، داعيا إلى ضرورة التحكم في العرض لأن الهدف من ذلك هو الحفاظ على المنتج والمستهلك معا.

وأشار عرقاب إلى أن إنتاج الجزائر من المحروقات لم يتراجع في السنوات الأخيرة، لكنه شدد على مواصلة الاستثمار من أجل المحافظة على قدرات البلاد لإنتاج المحروقات وكذا رفع المخزون الوطني.

ونوه إلى أن الهدف من قانون المحروقات الجديد، هو إعطاء الفرصة والوسائل لشركة المحروقات سوناطراك المملوكة للدولة لكي تقوم بأبحاثها ونشاطها في مجالي المحروقات والمناجم.

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