الإمارات تتصدر العرب في المساواة بين الجنسين

هسبريس - أ.ف.ب

احتلت الإمارات المركز 26 عالميا والأول عربيا في تقرير المساواة بين الجنسين الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2019، حسب وكالة أنباء الإمارات.

وقالت الوكالة إن الإمارات "قفزت 23 مركزا" مقارنة بالعام الماضي.

وتهدف الإمارات إلى أن تكون ضمن قائمة أفضل 25 دولة في العالم في هذا المؤشر بحلول عام 2021.

ونقلت الوكالة عن رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم قولها: "سنعمل جاهدين على تحقيق معدل يفوق المستهدف عام 2021".