قتلى في إطلاق للرصاص وسط مستشفى بالتشيك

هسبريس ـ إفي

لقي 6 أشخاص على الأقل مصرعهم، اليوم الثلاثاء، في مستشفى بمدينة "أوسترافا" التشيكية جراء قيام شخص مجهول بإطلاق النار في قاعة الانتظار، وفقا لمصادر رسمية.

وقع الهجوم، الذي لا تزال أسبابه غير معروفة حتى الآن، في حوالي الساعة السادسة بالتوقيت العالمي الموحد، وحاصرت الشرطة كافة مداخل المستشفى الذي يقع في حرم جامعة أوسترافا.