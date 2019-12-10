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الرئيسية | خارج الحدود | السجن 15 و12 سنة لأويحيى وسلال في الجزائر

السجن 15 و12 سنة لأويحيى وسلال في الجزائر

السجن 15 و12 سنة لأويحيى وسلال في الجزائر
هسبريس ـ د.ب.أ
الثلاثاء 10 دجنبر 2019 - 11:07

قضت محكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، بالسجن 15 عاما نافذا و12 عاما نافذا بحق أحمد اويحيى وعبد المالك سلال، على التوالي.

المعنيان بالحكم هما رئيسا وزراء الجزائر سابقا، ومتابعتهما جرت في قضية فساد تخص مصانع تجميع السيارات والتمويل الخفي للأحزاب السياسية، بينما المحاكمة دامت أربعة أيام.

وأمر قاضي الجلسة بالحجز على جميع الممتلكات المحجوزة لكل من أويحيى وسلال، مع تغريم الأول 20 ألف دولار والثاني 10 آلاف دولار.

وحكم القاضي بـ20 سنة سجنا نافذة غيابيا على عبد السلام بوشوارب، وزير الصناعة الأسبق، مع تأييد الأمر الدولي بالقبض عليه.

بينما حكم بالسجن النافذ 10 أعوام بحق يوسف يوسفي،ومحجوب بدة، وهما وزيرا الصناعة السابقين، مع تغريم كل منهما 10 آلاف دولار.

وقضت المحكمة بالسجن 5 سنوات سجنا نافذة على نورية يمينة زرهوني، وزيرة ووالية سابقة.

وبرأت المحكمة وزير النقل والاشغال العمومية عبد الغني زعلان من تهمة التمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة.

ونطق القاضي بأحكام متفاوتة في حق متهمين آخرين بينهم عدد من رجال الأعمال، ويحق للمتهمين الطعن في منطوق الأحكام الصادرة ضدهم، في غضون 10 أيام، لدى المحكمة العليا.

كان المدعي العام التمس 20 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة 10 آلاف دولار بحق كل من اويحيى وسلال وبوشوارب مع أمر بالقبض الدولي عليه، و15 سنة سجنا نافذا ضد كل من يوسف يوسفي ومحجوب بدة، و10 سنوات سجنا نافذا في حق عبد الغني زعلان، ونورية يمينة زرهوني وزيرة ووالية سابقة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - سكفاندري الثلاثاء 10 دجنبر 2019 - 11:21
فهل ستكون عبرة لمن سولت له نفسه أن يعبث في الأرض فسادا و اكل أموال الناس و الغش في البنيات التحتية و الارتشاء و العياقة على الخوا .... الجزائر و رغم حكم العسكر فهي تحاول القطع مع رجالات الماضي و يكون عبرة للقادمين.
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6
2 - جلول الثلاثاء 10 دجنبر 2019 - 11:21
مسرحية ذات إخراج مكرر خمسة عشر سنة بسرعة البرق قبل الانتخابات والاستءناف بعد الانتخابات بالبراءة
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4
3 - mjalwake fnew york الثلاثاء 10 دجنبر 2019 - 11:23
maintenant,Mr ouyahya tu vas fumer du hashish marocain pour que les 12 ou 15 ans de prisons passent vite
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4 - kamal kamal الثلاثاء 10 دجنبر 2019 - 11:26
ان الله يمهل ولا يهمل .....العقبة للجنيرالات ان شاء الله .
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5 - البيضاوي الثلاثاء 10 دجنبر 2019 - 11:26
لم نراهم ألقوا القبض على واحد من كبار الفساد في الجزاءر من جنرالات الحركي ،
لم يجدوا سوى هدين الوزيرين وجعلوا منهم كبش الفداء لكي يدوخوا بهم بعض المداويخ حتى يخمدوا انتفاضة الشعب الجزاءري ضدهم.
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6 - رضوان لعلالي الثلاثاء 10 دجنبر 2019 - 11:26
تحية نضالية لاهل الجزاير الوساوس مويان يستهلو ولاكن باقي بحال بالفليس وصويلح ووووووو ومرة تانية سلمية حتى يعاقبون جميعا جا وقت الحساب الدنيوي قبل الاخرة عقبة لحوكمتنا وتحيا لملكنا عاش لنا علمغاربة باش يخد حقنا منهم
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7 - حسام الثلاثاء 10 دجنبر 2019 - 11:27
اسرع محاكمة في العالم. مجرد مراجعة جرائمهم في حق الشعب الجزائري يتطلب وقت أطول. المهم الفاهم يفهم.
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8 - قرفاوي م الثلاثاء 10 دجنبر 2019 - 11:29
المدافعون و ممولي دولة العار من جيوب الجزائريين يسقطون الواحد تلو الآخر كأوراق الخريف .
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9 - سام الثلاثاء 10 دجنبر 2019 - 11:29
عدالة ام انتقام الجيش لا ندري ربما الأيام المقبلة ستوضح ما هو خافي و السؤال المطروح هل القائد صالح معصوم من الخطأ وهو المدبر و الحاكم الفعلي للجزائر ؟
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10 - الأصييييل الثلاثاء 10 دجنبر 2019 - 11:30
العقبى لذلك الحقود وزير الخارجية السابق و..القايد صالح، طبعا.كيف ما كان الحال، أظن أن رياح الحساب والعقاب لاحت في أفق المغرب، وهذه "العدوى" سوف تخترق الحدود لا محاله ...اللهم عجل.
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11 - الهواري عبدالله الثلاثاء 10 دجنبر 2019 - 11:33
الجميل في الأمر أننا لن نرى وجوههم في التلفزيون مدة طويلة،والتمثيل الذي كانوا يلعبونه في مسرحية بوتفليقة إنتهى، وبقي الممثل الكبير الكايد صالح،أتمنى أن يأتي به الشعب الجزائري،لنرمي أوراق المسرحية في القمامة.
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12 - اسامة الثلاثاء 10 دجنبر 2019 - 11:36
الغرامات المالية جد ضعيفة 10 آلاف دولار و 20ألف دولار بالنسبة لوزراء فهي فقط أجر أقل من ثلاث أشهر من العمل كوزير ،اما المدد الزمنية فهي جيدة بالنسبة لما تبقى لهم من العمر أظنهم في أواخر الستينات او أوائل السبعينات
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13 - الحساب و العقاب الثلاثاء 10 دجنبر 2019 - 11:39
يجب تفعيل المحاسبة و العقاب و إخراج الالاف من ملفات الفساد في رفوف المجلس الاعلى للحسابات لكي يرتقي المغرب و تبنى الثقة بين الشعب و المؤسسات و البرلمان .
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14 - تازي برنوصي الثلاثاء 10 دجنبر 2019 - 11:40
لم نسمع برأس الأفعى الجنرال الطرطاق ، الملقب برب الدزاير
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15 - akram الثلاثاء 10 دجنبر 2019 - 11:41
سبحان الله مغير الاحوال كيف ماشاء هدا اويحيى كان يقول جوع كلبك يتبعك وسلال بلغت به الجرأة ان يقول الناس وصلت للقمر و انتم مازلتم في قل هو الله و اليوم يبكي امام القاضي يعز من يشاء و يدل من يشاء بيده الملك و هو على كل شيئ قدير نتمنى ان هاته المحاكمات التاريخية تكون بداية لجزائر جديدة جزائر الحق و القانون كما تمنوه اسلافنا من الشهداء و الصالحين الحالة في الجزائر حالة استنفار قصوى و كل من تقلد مسؤولية يضع يده على قلبه و ستقاجئنا الايام المقبلة باسماء ثقيلة اخرى ربي يجيب الخير
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