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الرئيسية | خارج الحدود | عشرات المستوطنين ينفذون اقتحاما للمسجد الأقصى

عشرات المستوطنين ينفذون اقتحاما للمسجد الأقصى

عشرات المستوطنين ينفذون اقتحاما للمسجد الأقصى
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 10 دجنبر 2019 - 12:40

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى في القدس الشرقية تحت حراسة أمنية إسرائيلية.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، ضمن تصريح صحفي، إن "79 متطرفا اقتحموا المسجد الأقصى اليوم بحراسة الشرطة الإسرائيلية".

وأضافت أن من بين المقتحمين عضو الكنيست السابق عن حزب "الليكود" اليميني الحاخام يهودا غليك.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن غليك وقف عند مدخل باب المغاربة وأدى طقوسا دينية يهودية استفزت حراس المسجد الذين طلبوا منه التوقف، لكنه لم يستجب.

وفي حادث منفصل، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية حارس المسجد فادي عليان، دون توضيح الأسباب، بحسب دائرة الأوقاف الإسلامية.

وتسمح الشرطة الإسرائيلية منذ عام 2003 للمستوطنين باقتحام المسجد من خلال باب المغاربة، في كل أيام الأسبوع ما عدا يومي الجمعة والسبت.

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