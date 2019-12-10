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الرئيسية | خارج الحدود | أردوغان: تركيا ترحب بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا

أردوغان: تركيا ترحب بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا

أردوغان: تركيا ترحب بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 10 دجنبر 2019 - 13:50

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده مستعدة لإرسال قوات إلى ليبيا من أجل دعم حكومة طرابلس، المعترف بها من جانب الأمم المتحدة، إذا كان هناك طلب رسمي بالمساعدة من جانبها.

وقال أردوغان، في مقابلة بثت عبر محطة "تي. أر. تي" العمومية، "إذا كانت ليبيا تريد أن تبعث تركيا بقوات سنقرر ذلك؛ ولن نطلب إذنا من أحد".

وتابع: "واقع إرسال جنود تلبية لنداء الحكومة الوطنية في ليبيا لا يمكن تفسيره على أنه انتهاك لقرارات الأمم المتحدة بشأن النزاع الليبي".

وذكر الرئيس التركي أن أنقرة وطرابلس ستنظمان عمليات تنقيب مشتركة عن المحروقات في المنطقة البحرية المحددة في اتفاق يجمع الطرفين.

كما أردف أردوغان: "قبرص ومصر واليونان وإسرائيل لن تستطيع التنقيب عن الغاز الطبيعي في المنطقة دون موافقة تركيا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - hammou الثلاثاء 10 دجنبر 2019 - 14:22
يجب على السلطات المغربية الإنتباه للتمدد التركي في المنطقة, فلا تونس و لا الجزائر ستكون قادرة على إيقافه لأن شعبهم مخدر بالفكر الأردوغاني, و أصلا سبق أن حكموهم ولم يستفيدوا من دروس التاريخ . طموح النظام التركي واضح وهو التحكم في شمال إفريقيا, مستغلا تعاطف المغاربة و سكان المنطقة مع تركيا بسبب المسلسلات التركية وعبدة أردوغان بالمغرب. بينما الشعب التركي يعاني الفقر و التهميش و القمع.
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2 - Nabil Nabil الثلاثاء 10 دجنبر 2019 - 14:39
الإمبراطورية العثمانية الاردوغانية الجديدة في ليبيا احذروا هاذا الاخطبوط.
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