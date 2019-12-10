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كُتّاب وآراء
أردوغان: تركيا ترحب بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده مستعدة لإرسال قوات إلى ليبيا من أجل دعم حكومة طرابلس، المعترف بها من جانب الأمم المتحدة، إذا كان هناك طلب رسمي بالمساعدة من جانبها.
وقال أردوغان، في مقابلة بثت عبر محطة "تي. أر. تي" العمومية، "إذا كانت ليبيا تريد أن تبعث تركيا بقوات سنقرر ذلك؛ ولن نطلب إذنا من أحد".
وتابع: "واقع إرسال جنود تلبية لنداء الحكومة الوطنية في ليبيا لا يمكن تفسيره على أنه انتهاك لقرارات الأمم المتحدة بشأن النزاع الليبي".
وذكر الرئيس التركي أن أنقرة وطرابلس ستنظمان عمليات تنقيب مشتركة عن المحروقات في المنطقة البحرية المحددة في اتفاق يجمع الطرفين.
كما أردف أردوغان: "قبرص ومصر واليونان وإسرائيل لن تستطيع التنقيب عن الغاز الطبيعي في المنطقة دون موافقة تركيا".